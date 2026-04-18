Cabildo de Playa del Carmen aprueba por unanimidad la Cuenta Pública 2025

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PLAYA DEL CARMEN.- En sesión ordinaria, el Cabildo aprobó una serie de acuerdos clave en materia administrativa, financiera y de desarrollo social, entre los que destacan la creación de la Secretaría de Gobierno, la validación de la Cuenta Pública 2025 y la apertura del Programa Operativo Anual (POA) 2026 para obra pública y acciones sociales.

Durante la sesión, el cabildo avaló reformas y adiciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y la coordinación institucional mediante la creación de la nueva Secretaría de Gobierno.

Asimismo, aprobó la actualización del Reglamento de Protección y Bienestar Animal, que ahora adopta la denominación oficial del Municipio de Playa del Carmen, armonizando su marco normativo con la identidad administrativa actual.

En materia financiera, las y los integrantes del Ayuntamiento dieron su aval al cierre del ejercicio de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, así como a la Cuenta Pública del mismo periodo, en cumplimiento con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma, autorizó la suscripción de contratos de comodato con el Instituto de la Juventud y el Instituto de la Cultura y las Artes del municipio, con el propósito de fortalecer espacios y programas dirigidos a estos sectores de la población.

En cuanto a la planeación del desarrollo, el cabildo aprobó el cierre del Programa Operativo Anual 2025 en materia de obra pública y acciones sociales, y dio paso a la apertura del POA 2026, que permitirá continuar con proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de las y los habitantes de Playa del Carmen.

Finalmente, regidoras y regidores avalaron minutas de proyectos de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte del proceso de armonización legislativa.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Playa del Carmen reafirma su compromiso con una administración ordenada, transparente y orientada al bienestar social.