Mara Lezama firma acuerdo para instalar en Cancún la fundación Mission Brain, especializada en atención neurológica

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa firmó un memorándum de entendimiento con el reconocido neurocirujano mexicano Alfredo Quiñones-Hinojosa para comenzar a revisar la viabilidad de instalar una sede de la fundación Mission Brain en Cancún, con la visión de convertirla en un centro de alcance mundial.

Durante el anuncio, la Gobernadora destacó que este acuerdo representaría un avance significativo para el acceso a servicios médicos de alta especialidad en la entidad, particularmente en neurocirugía. Subrayó que el proyecto permitiría atender padecimientos complejos como tumores cerebrales y problemas de columna, además de fortalecer la capacitación de personal médico.

La sede de la fundación estaría ubicada en el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, desde donde se prevé ampliar la cobertura de atención a pacientes que, por condiciones económicas, difícilmente podrían acceder a este tipo de tratamientos.

Por su parte, el doctor Quiñones-Hinojosa señaló que este proyecto forma parte de una misión que ha crecido durante dos décadas y que actualmente tiene presencia en 27 países. Indicó que, con el apoyo de más de mil voluntarios, la organización ha impactado a más de 54 mil pacientes en el mundo, incluidos casos en México.

El especialista expresó que uno de los objetivos principales es consolidar a México, y en particular a Quintana Roo, como un referente internacional en la atención de enfermedades neurológicas complejas, especialmente en niñas, niños y personas en condiciones vulnerables.

Mara Lezama enfatizó que esta iniciativa permitiría brindar esperanza a familias que enfrentan dificultades económicas, al acercar tratamientos especializados y cirugías de alto nivel que antes resultaban inalcanzables.