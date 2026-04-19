Encabeza Estefanía Mercado jornada de limpieza y mantenimiento urbano

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó un operativo integral de limpieza urbana y mantenimiento de alumbrado público en distintos puntos del municipio.

Acompañada por la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín, la jornada incluyó labores de recolección de residuos sólidos, barrido manual y mecánico, poda de áreas verdes, desazolve de pozos y atención de espacios públicos.

Durante el recorrido, la munícipe destacó que estas acciones forman parte del fortalecimiento operativo del gobierno municipal para mejorar la prestación de servicios básicos.

“Trabajamos de manera permanente para garantizar servicios públicos eficientes que respondan a las necesidades de la población”, señaló.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre dependencias es clave para mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Por su parte, la secretaria Julieta Martín indicó que estos trabajos se realizan de forma continua en avenidas principales, parques y áreas comunes, conforme a la programación de la dependencia.

Entre las acciones específicas, se dio mantenimiento a luminarias en la avenida Tumben Kin, en la intersección con calle Tepich; desazolve de pozos a la altura de calle Balam; y poda de áreas verdes en el cruce con calle Luum.

Además, se instalaron puntos de acopio para saneamiento ambiental en la avenida Hunab Ku y calle Ik, y se realizaron trabajos de bacheo sobre la avenida Hunab Ku, entre calle Balam y calle Tepich.