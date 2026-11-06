Cabildo de Tulum autoriza crédito de hasta 75 mdp para pagar nómina y aguinaldos

Comparte esta Noticia

TULUM.- A días de que venza un crédito por 50 millones de pesos, el Cabildo de Tulum autorizó al Ayuntamiento gestionar otro financiamiento, esta vez por hasta 75 millones. La Tesorería Municipal planteó utilizarlo para cubrir la nómina, los aguinaldos, los salarios de policías y el servicio de recolección de basura ante las variaciones previstas en los ingresos municipales.

El Cabildo aprobó la medida por mayoría durante su 52.ª sesión ordinaria, celebrada de manera virtual el jueves. La votación autorizó la búsqueda de ofertas bancarias. La contratación del crédito y el uso de los recursos dependerán del proceso que realice la Tesorería con las instituciones financieras.

El tesorero municipal, Raziel Ek Cruz, informó que comparará las propuestas de tres bancos. Durante la sesión mencionó una oferta preliminar con una tasa de 6.65 por ciento, sin anunciar una decisión sobre cuál se contratará. De concretarse, el financiamiento deberá liquidarse durante el primer semestre de 2027 y no podrá utilizarse para construir nuevas obras.

Ek Cruz explicó que la operación funcionaría como una línea de liquidez para cubrir los compromisos de los próximos meses. La autorización se dio mientras el Ayuntamiento se acerca al vencimiento, previsto para el 15 de noviembre, del crédito por 50 millones de pesos que contrató en 2025.

Durante la discusión, la síndica Rifka Renee Queruel Nussbaum pidió información sobre la situación financiera del municipio y recordó que la Tesorería había reportado estabilidad en las finanzas. Ek Cruz respondió que la solicitud era preventiva y que buscaba mantener los servicios públicos y asegurar el pago de las obligaciones laborales.

El regidor Eugenio Barbacho respaldó que el municipio disponga de recursos para operar y atribuyó la disminución de los ingresos a la situación económica y turística de Tulum, que, según dijo, afectó a hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios. También propuso solicitar recursos extraordinarios a los gobiernos estatal y federal.

En la sesión también se pidió incorporar la justificación de la modalidad virtual en la que se discutió y votó el financiamiento.