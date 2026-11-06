Tulum acumula vivienda sin vender y resiente el recorte al crédito para construir y comprar

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TULUM.– La colocación de créditos hipotecarios de la banca comercial en Quintana Roo retrocedió 7 por ciento entre enero y agosto de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. El exceso de vivienda disponible en Tulum explicó parte de la caída: la oferta superó la demanda, sobre todo en los segmentos medio y residencial, y se redujo el financiamiento tanto para construir como para comprar vivienda.

En los primeros ocho meses del año, los bancos otorgaron 2 mil 671 créditos hipotecarios en el estado, por un total de 6 mil 593 millones de pesos, según cifras presentadas por Enrique Margain, directivo de Banca Mifel e integrante de la Comisión de Crédito de la Asociación de Bancos de México. En el país se colocaron 72 mil 479 créditos por 185 mil millones de pesos. Aunque el número de operaciones disminuyó ligeramente a nivel nacional, el monto total aumentó 4 por ciento en términos nominales.

Margain señaló que el desempeño del crédito hipotecario depende de la construcción de nuevos desarrollos, los precios de las propiedades y la capacidad de compra de quienes buscan vivienda. En Tulum, tras varios años de expansión inmobiliaria, la acumulación de casas y departamentos sin vender frenó la demanda de financiamiento.

El ajuste coincidió con una morosidad superior al promedio nacional. La cartera vencida de los créditos hipotecarios bancarios en Quintana Roo se ubicó en 5.45 por ciento, frente al 3.20 por ciento del país.

El Infonavit registró un comportamiento distinto al de la banca comercial. En el mismo periodo otorgó 12 mil 269 créditos en Quintana Roo por 9 mil 176 millones de pesos y reportó un avance de 26.9 por ciento.