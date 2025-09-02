Cae costo de rentas en Tulum hasta en 25 por ciento

Comparte esta Noticia

TULUM.- Las rentas tanto a corto como a largo plazo han registrado una disminución de hasta el 25 por ciento en su valor durante este 2025, de acuerdo con testimonios de arrendadores en distintas zonas del municipio.

Regina García, encargada de una serie de departamentos ubicados en el Fraccionamiento Villas Tulum, dio a conocer que de los 20 departamentos que administra, de una y dos habitaciones, tiene actualmente menos del 70 por ciento ocupados.

Explicó que ha tenido que reducir considerablemente los precios para poder mantener algunos contratos activos. Los departamentos de una recámara, que anteriormente rentaba en 9 mil pesos mensuales, ahora los ofrece en 6 mil, 25 por ciento menos. En el caso de los de dos habitaciones, bajaron de 12 mil a 9 mil 500 pesos, aproximadamente 20 por ciento menos.

“Es una situación complicada. No solo hay menos turistas, también hay más oferta que demanda en renta fija, y eso nos obliga a ajustar los precios si queremos tener ingresos”, comentó.

La tendencia no es exclusiva de los fraccionamientos periféricos, toda vez que Abel Aguilar, trabajador del sector hotelero, relató que hace un año pagaba 10 mil pesos mensuales por una casa de dos habitaciones en la colonia Tumben Kaa.

Ahora, asegura, ese mismo precio se encuentra fácilmente en colonias más céntricas como Lakín o Mayapax, sin que haya disminución en las condiciones del inmueble. “Antes era difícil encontrar algo accesible cerca del centro. Hoy hay más opciones y los precios han bajado mucho”, afirmó.

Comentó que esta situación se da por una desaceleración turística y aumento en la oferta de vivienda en renta, lo cual ha generado un reajuste en los costos del mercado inmobiliario en Tulum.

Fuente: La Jornada