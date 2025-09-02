Anuncia nueva Corte austeridad, revisión a pensiones de exministros y reinicio del PJF

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La llamada “nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” quedó instalada la noche del 1 de septiembre, en una sesión solemne que reunió a los titulares de los tres Poderes del Estado tras tres años de ruptura en su relación. En su primer discurso, el nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció medidas de austeridad en el máximo tribunal y la revisión de las pensiones de los ministros en retiro, a fin de verificar que “se ajusten a la ley”.



Frente a invitados especiales y a los otros ocho ministros del Pleno, Aguilar Ortiz afirmó que a partir de este día “se reinicia” el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que este imparta justicia para todos y no dejará fuera a nadie.



“Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida”, señaló.



En su discurso de más de 30 minutos, Aguilar Ortiz detalló su plan de austeridad -del que dijo fue acuerdo de los nueve integrantes del Pleno-. Indicó que busca eliminar privilegios en la SCJN y reasignar recursos al funcionamiento de los tribunales.



Anunció que todos los juzgadores electos ganarán menos que la presidenta de la República, lo que generará un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales, además de revisar y ajustar las percepciones de funcionarios judiciales que rebasan ese tope, con lo que se prevé alcanzar un ahorro cercano a 800 millones de pesos adicionales.

También ordenó revisar las pensiones de los ministros en retiro, actualmente de hasta 385 mil pesos mensuales, y eliminar seguros médicos privados, jubilaciones anticipadas y otros gastos superfluos, sustituyéndolos por los servicios del ISSSTE. Subrayó que la austeridad no implicará precariedad, sino la erradicación del dispendio y del nepotismo, destinando cada peso a fortalecer juzgados, reducir rezagos, modernizar procesos y digitalizar la justicia.

Aguilar Ortiz afirmó que este 1 de septiembre de 2025 marca el “reinicio del Poder Judicial de la Federación”, refundado bajo el mandato popular tras la reforma de 2024. Destacó que la nueva Corte, electa por voto ciudadano y con mayoría de mujeres, busca convertirse en un tribunal “cercano, accesible y sin privilegios”, abierto al escrutinio público, a los pueblos indígenas, a grupos vulnerables y a la sociedad civil.

Aseguró que el sistema judicial deberá garantizar una “justicia real y verdadera”, transparente, pluricultural y con perspectiva de género. Concluyó que la Corte asumirá el compromiso de recuperar la confianza ciudadana, erradicar la corrupción y asegurar que “nadie quede fuera ni sin justicia”.

Los integrantes de los Poderes del Estado mexicano se sentaron en la misma mesa durante la sesión de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras casi tres años de ruptura entre el Poder Judicial de la Federación y los poderes Ejecutivo y Legislativo. La distancia se había marcado desde enero de 2023, cuando la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Corte, cargo que dejó el pasado 31 de agosto.

Junto a Hugo Aguilar, nuevo presidente de la SCJN, estuvieron la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Además, los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Entre los invitados especiales asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Economía, Marcelo Ebrard; de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la de las Mujeres, Citlalli Hernández. También acudieron legisladores como Adán Augusto López.

A la ceremonia se sumaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

La Sesión Solemne de Instalación fue abierta por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien portó una toga con bordados indígenas de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Tras los honores a la Bandera, convocó a una sesión privada en la que se eligió a los tres integrantes del Órgano de Administración de Justicia (OAJ). Más tarde, junto con las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, integró la comisión que acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum hasta la puerta principal de la Corte para despedirla.