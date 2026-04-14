Teqroo revoca acuerdo que exoneró a Eugenio Segura y Eric Arcila por propaganda anticipada

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que declaró inexistente la presunta propaganda gubernamental personalizada y uso indebido de recursos públicos en pos de posicionar su imagen personal para los comicios del 2027, atribuidas al senador Eugenio Segura Vázquez y el exdiputado local Eric Arcila Arjona, ambos de Morena, por alrededor de 600 publicaciones en 40 perfiles de redes sociales, la mayoría falsos medios de comunicación porque no se pudo confirmar su autenticidad.

Sin embargo, el Teqroo avaló la postura del Ieqroo que permite la publicidad que hayan hecho los políticos un año y medio antes del inicio del proceso electoral, como en este caso, pues la autoridad administrativa electoral consideró que por esa razón los hechos denunciados no tienen interferencia o impacto inmediato en el proceso que se celebrará en el año 2027, por lo que el Teqroo denegó hacerse cargo de la resolución de la queja y continuará en manos del Ieqroo.

Al resolver el Juicio Electoral 001/2026, promovido por el ciudadano Sánchez Córdova en contra de la Resolución 002-2026 emitida por el Ieqroo, con la que se resolvió el Procedimiento Ordinario Sancionador IEQROO/POS/004/2025, el tribunal declaró fundado el agravio relativo a la indebida notificación al quejoso en la etapa de alegatos.

Del análisis de las constancias, el Teqroo advirtió que la diligencia de notificación domiciliaria realizada por el Ieqroo no cumplió con los requisitos legales, al carecer de una debida circunstanciación por parte de la servidora electoral encargada, lo que derivó en una notificación por estrados que resulta ilegal.

En consecuencia, determinó revocar la resolución impugnada y ordenó reponer el procedimiento desde la etapa de alegatos, a fin de que, una vez concluida, el Consejo General del Ieqroo emita una nueva resolución conforme a derecho.

Con esta resolución, se permitirá al quejoso presentar sus alegatos dentro del procedimiento de la queja.

No obstante, confirmó que sea el Ieqroo el que resuelva la queja y no el Teqroo, al ratificar la postura de la autoridad demanda de que los hechos denunciados -basados en notas periodísticas-, no tienen impacto inmediato en el proceso electoral de 2027.

Cabe mencionar que la queja originaria fue presentada contra Eugenio Segura Vázquez y Eric Arcila Arjona por presunta propaganda gubernamental personalizada y uso indebido de recursos públicos en pos de posicionar su imagen personal para los comicios del 2027.

El Ieqroo resolvió que las 601 publicaciones denunciadas no revelan indicios de un posicionamiento anticipado ni la intención de generar impacto entre la ciudadanía para las elecciones del 2027, sino que únicamente difundieron posturas sobre distintos hechos, en notas informativas amparadas por la libertad de expresión.

Sin embargo, la mayoría de las páginas de Facebook señaladas no corresponden a medios de comunicación reales, se pagaron las publicaciones y algunas están bajo nombres de personas inexistentes o extranjeras.

La queja fue presentada por el ciudadano Erick Sánchez Córdoba contra el senador Eugenio Segura Vázquez, el exdiputado local Eric Arcila Arjona y los medios de comunicación Noticias con M, La Cuarta Voz, El Faro Informativo, El Maya, Malecón Express, Del Caribe Noticias, La Transformación del Sur, Massive Caller, Qué Pasa en Quintana Roo, Caribe Empresarial, Reporta Cancún, Canal Informativo Sur, Diario Cubilete, Teleférico Noticias, Costa Informativa, Horizonte Sur, Noticias Pacífico, Informante Maya 4T, Transformación para Quintana Roo, Fuerza Joven, Campaigns and Elections México, La Quinta Noticia, La Voz Maya, Transformación Maya, Pulso Sur Noticias, La Fuerza del Sur, Cancún Actual, Reporte Caribe, Golfo Informativo, Isla News MX, Quintana Roo al Momento, Vanguardia 4T, Aquí en Cancún, Sur Transformador, Sureste Informativo, Cancún 365, Riviera Informativa, Sur en Hea, Raíces del Sur, QR News y 4TA Transformación, por la probable realización de propaganda gubernamental personalizada y uso indebido de recursos públicos.

El proyecto dejó constancia de que solamente se pudo localizar a cuatro de los responsables de las 40 páginas denunciadas para darles el derecho de manifestar lo que a su interés correspondiera, lo que deja dudas de la autenticidad como medios de comunicación de la gran mayoría de ellas.

La Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Quintana Roo y la Unidad Técnica de Comunicación del Ieqroo reportaron no tener conocimiento de las páginas informativas citadas en la denuncia, ya que no aparecían dentro de su directorio de medios de comunicación.

Sin embargo, tras una solicitud hecha a Meta Platforms Inc., propietaria de Facebook, se reportó que en algunas páginas informativas aparecían como personas responsables Fernanda Cerón, Jhonatan Tiburcio y Hoang Manh Tuyen, este último un nombre vietnamita, pero al parecer son nombres falsos o no son mexicanos, porque ninguno aparece en el Registro Nacional de Electorales, donde todos los mexicanos de 18 años de edad en adelante deben estar enlistados, según respuesta del INE a requerimiento del Ieqroo.

Solamente se pudo identificar a los responsables de las empresas Massive Caller, con sede en la ciudad de Nuevo León; Campaigns and Elections, en la ciudad de Puebla; Cancún 365 y Pulso Sur, de Covadonga Noticias, en Chetumal, Quintana Roo, quienes respondieron formalmente a los requerimientos que les hizo el Ieqroo.

Aunque fueron 582 las publicaciones revisadas por las instancias correspondientes del Ieqroo que hacen alusión a la figura de Eugenio Segura, fueron catalogadas por el Ieqroo como informaciones periodísticas amparadas por la libertad de expresión, que dan cobertura a las actividades del senador en virtud de que es servidor público, así como resultados de encuestas.

Lo anterior fue a pesar de que los contenidos son similares y a que el mismo Ieqroo confirmó que la gran mayoría eran pautas pagadas en Facebook, pues así lo indicaban las propias publicaciones.

El Ieqroo determinó que las publicaciones de Eugenio Segura “no están encaminadas a posicionar su imagen para generar un impacto entre la ciudadanía, ya que en ellas no se exaltan cualidades ni logros, sino que solo informan de actividades que realiza en su carácter de funcionario público”.

Además, dijo que de la información denunciada no quedó probado, ni siquiera de manera implícita, que exista intención de buscar la candidatura a gobernador, aunado a que el proceso electoral inicia la primera semana de enero de 2027 y las publicaciones fueron hechas mucho antes del arranque formal.

En el caso de Erik Arcila Arjona, ahora Jefe de la Oficina de la Gobernadora del Estado, señaló algo similar, que las publicaciones trataban de sus actividades como diputado local.

Para redondear, el Consejo General enfatizó que en el proceso de investigación de las publicaciones denunciadas no se encontraron indicios que hagan suponer que ambos funcionarios esté buscando posicionarse de manera anticipada a los plazos establecidos, ni que sus publicaciones tengan fines político-electorales.

Sin embargo, en la etapa de alegatos no le permitió al quejoso presentar los suyos, diciendo que no habitaba en el domicilio que proporcionó sin agotar las medidas del procedimiento y por eso el Teqroo revocó el acuerdo para reponer la notificación y la recepción de alegatos del actor de la queja.