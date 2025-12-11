Pide Sheinbaum a Estados Unidos reconocer al AIFA y al AICM

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se trabaja para que Estados Unidos reconozca la importancia estratégica de los Aeropuertos Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA), además de que se busca que lleguen más vuelos más allá de la carga.

En la conferencia de prensa, dijo que hasta el momento no hay restricciones adicionales para los vuelos mexicanos a EU.

—Sobre las restricciones que mantiene Estados Unidos en cuestión de las aerolíneas, ¿se prevé algún tipo de trabajo, algún tipo de coordinación, algún plan para que no disminuya este gran avance que está haciendo de turismo el gobierno federal?, se le preguntó.

“Hay una mesa de trabajo, en realidad es relacionado con el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, los dos aeropuertos. En este momento lo que tienen que hacer es reportar previamente cuáles son los vuelos que van a llegar a Estados Unidos, esencialmente esa es la restricción”, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que aunque no hay restricciones adicionales para los vuelos, se tiene mesa de trabajo para llegar a un acuerdo.

“Nuestro objetivo es que se reconozca, lo dije ayer, por parte de Estados Unidos la importancia de los dos aeropuertos. Hay varios aeropuertos en la región centro, está obviamente el Benito Juárez de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles de Santa Lucía, está el de Toluca, en donde llegan principalmente aviones privados y algo de carga, está el de Querétaro, que también ha crecido un poco, incluso el de Cuernavaca, pero los principales son AIFA y Benito Juárez.

“Nuestro objetivo es que Estados Unidos incluso ayude a que lleguen mucho más vuelos al AIFA y estamos en ese proceso, más allá del propio tema del transporte de carga, que los cargueros que ya están en el AIFA no se quieren ni siquiera regresar al Benito Juárez”, aseguró.

Fuente: El Heraldo de México