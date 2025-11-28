Campesinos y transportistas levantan bloqueos tras llegar a un acuerdo con Segob

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Transportistas y campesinos levantaron los bloqueos carreteros tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los transportistas y campesinos se reunieron por más de 13 horas con autoridades de la Segob en la CDMX.

Al salir de la dependencia los manifestantes destacaron cuatro puntos en el acuerdo que llegaron con las autoridades:

Más apoyo económico al campo mexicano

Modificaciones a la Ley General del Agua

Mesa de diálogo para fijar precio de productos

Creación de una Fiscalía para delitos que se cometan en las carreteras

En tanto, la Segob señaló en un comunicado que durante la reunión se les informó sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes Estados para atender sus demandas.

La dependencia detalló que también se instalaron tres mesas de trabajo; una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

La Segob confirmó que los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

Asimismo, manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores.

Fuente: Excélsior