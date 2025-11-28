Sabán impulsa nuevamente su municipalización; 14 comunidades respaldan el proyecto

Comparte esta Noticia

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Habitantes de Sabán retomaron la propuesta para la creación de un nuevo municipio en la zona centro-sur de Quintana Roo, al señalar que por décadas han enfrentado abandono institucional en materia de producción agrícola y servicios básicos.

Emigdio Nahuát Tuyub, uno de los principales impulsores de la iniciativa, explicó que buscan que Sabán sea designado como cabecera municipal debido a su ubicación estratégica y a que concentra la mayor actividad comercial y productiva de la región.

El proyecto contempla la integración de 14 comunidades, entre ellas Sacalaca, San Juan Oriente, San Felipe, Tabasco, Xquerol, Xcabil, Dzoyolá, Filomeno Mata y Rancho Viejo. Habitantes de estas localidades ya firmaron solicitudes formales dirigidas al gobierno estatal para avanzar en el proceso de municipalización.

Los promotores advierten que la falta de infraestructura hidráulica, en particular de unidades de riego, frena el desarrollo agrícola pese a que la zona cuenta con tierras planas y fértiles que podrían abastecer a los mercados turísticos de Cancún y la Riviera Maya.

También destacan el potencial turístico de Sabán, donde existen vestigios arqueológicos vinculados al legado maya, un atractivo que —aseguran— podría detonar nuevas fuentes de empleo y dinamizar la economía regional.

Aunque el planteamiento ha sido presentado sin éxito en administraciones anteriores, la propuesta vuelve a estar sobre la mesa. Las comunidades mantienen la expectativa de que la creación del municipio “Jacinto Pat” les permita acceder a mayores recursos, atención gubernamental y un desarrollo más equitativo.

Con información de Cambio22