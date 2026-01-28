Cancela Fonatur subasta electrónica de predios de lujo en Cancún y Cozumel

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) canceló de manera definitiva la subasta electrónica FONATUR-SE-DC-003-2025, mediante la cual se pretendía comercializar decenas de terrenos de alta plusvalía ubicados, entre otros puntos, en Cancún y Cozumel. La cancelación quedó formalizada con la publicación del aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento, firmado por el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, se limita a informar que el procedimiento queda sin efecto, sin detallar las razones de fondo, luego de que la subasta había sido suspendida de manera temporal en julio de 2025 y finalmente cancelada el pasado 26 de enero.

Desde su lanzamiento, el proceso estuvo marcado por inconsistencias. La subasta fue anunciada el 25 de junio de 2025 y estaba programada para llevarse a cabo del 1 al 11 de julio; sin embargo, el mismo día en que debía iniciar fue suspendida “por causa de fuerza mayor y hasta nuevo aviso”, situación que se prolongó durante meses hasta su cancelación definitiva.

El procedimiento contemplaba la venta de más de 30 predios considerados estratégicos, cuyo valor comercial, de acuerdo con especialistas del sector inmobiliario, supera los 83 millones de dólares. Los terrenos forman parte de la reserva territorial que Fonatur ha administrado durante décadas.

En Cancún se incluían 13 lotes ubicados en Lomas de Vista Hermosa y la Supermanzana 10, con uso de suelo multifamiliar, características ideales para el desarrollo de torres habitacionales de alto nivel, con vistas privilegiadas a la Laguna Nichupté y cercanía con la zona hotelera. Algunos de estos predios tenían precios de salida de hasta 73 millones de pesos por unidad.

En Cozumel, la subasta consideraba 20 terrenos localizados en la zona de Puerto Bello, área donde se ubica Marina Cozumel. Aunque la mayoría no se encuentra directamente frente al mar, su cercanía con muelles, canales y desarrollos náuticos los convierte en activos de alto valor para proyectos residenciales y turísticos de lujo.

Fonatur optó por realizar el proceso mediante subasta electrónica, modalidad que fue cuestionada por actores del sector inmobiliario debido a su limitada difusión y a la falta de claridad en los mecanismos de participación y adjudicación.

El aviso de cancelación señala que los predios serán puestos a disposición a través de “otros procedimientos de comercialización”, lo que deja abierta la posibilidad de ventas directas y descarta, al menos por ahora, el uso del esquema de subasta electrónica.