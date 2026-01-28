SSPC de Tulum investiga a 40 policías por presuntos actos de corrupción

Comparte esta Noticia

TULUM.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum mantiene abiertas 40 carpetas de investigación contra elementos de la corporación policial por presuntos actos de corrupción, extorsión y abuso de autoridad, informó el comandante Edgar Aguilar Rico.

El titular de la corporación explicó que todas las denuncias presentadas por la ciudadanía se encuentran actualmente en proceso de análisis y revisión, como parte de los mecanismos internos de control, supervisión y evaluación del desempeño policial.

No obstante, precisó que hasta el momento únicamente dos expedientes cuentan con los elementos suficientes para su debida integración, por lo que ya fueron turnados al área de Asuntos Internos, donde se dará seguimiento conforme a los protocolos establecidos.

Aguilar Rico subrayó que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que vulnere la legalidad, la ética y los principios que rigen la función policial. Recordó que durante el año pasado dos elementos fueron dados de baja de manera definitiva, luego de acreditarse los delitos por los que habían sido señalados.

El comandante destacó que estas acciones forman parte de un proceso permanente de depuración dentro de la corporación, cuyo objetivo es garantizar que los elementos actúen con apego a la ley y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Asimismo, reiteró que cada una de las denuncias será investigada de manera puntual para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten culpables.

“Nuestro compromiso es fortalecer la confianza de la ciudadanía en las labores de seguridad pública y asegurar que quienes portan el uniforme policial lo hagan con honestidad y vocación de servicio”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que continúe denunciando cualquier abuso o irregularidad, al asegurar que todas las quejas serán atendidas con seriedad, transparencia y responsabilidad institucional.