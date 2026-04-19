Morena concentra tres de cada cuatro votos de su alianza con PVEM y PT

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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2021, la alianza conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo ha mostrado una marcada dependencia del voto guinda, al concentrar Morena tres de cada cuatro sufragios obtenidos en elecciones federales.

En los comicios intermedios de 2021, cuando los tres partidos compitieron por primera vez en coalición, alcanzaron en conjunto cerca de 21 millones de votos. De ese total, Morena aportó alrededor del 80 por ciento, con más de 16.6 millones de sufragios, mientras que el PVEM obtuvo el 12.7 por ciento y el PT el 7.6 por ciento, sumando entre ambos poco más de 4 millones.

Para las elecciones federales de 2024, la alianza incrementó su votación a más de 32.2 millones de votos, es decir, 12 millones adicionales respecto a 2021. Sin embargo, la proporción se mantuvo similar: Morena concentró el 74 por ciento de los sufragios —más de 24 millones—, mientras que el PVEM y el PT, en conjunto, alcanzaron alrededor del 25 por ciento.

En la elección presidencial de ese mismo año, en la que resultó electa Claudia Sheinbaum, la diferencia fue aún más evidente. La coalición sumó cerca de 36 millones de votos, de los cuales el 76 por ciento correspondió a Morena, frente a un 23 por ciento aportado por sus aliados.

En términos de crecimiento, Morena es el partido que ha registrado la mayor expansión en la última década, al multiplicar su votación en más de 700 por ciento entre 2015 y 2024. En contraste, el PVEM y el PT han tenido incrementos más moderados, de aproximadamente 70 por ciento en el mismo periodo.

No obstante, la alianza también ha beneficiado a los partidos minoritarios. En elecciones presidenciales, el PVEM pasó de promediar 2.7 millones de votos en 2012 a 4.6 millones en 2024, mientras que el PT alcanzó cerca de 3.8 millones en ese mismo proceso.

En el caso de las diputaciones federales, ambos partidos han mantenido niveles relativamente estables, con variaciones que rondan los 3 millones de votos para el PVEM y poco más de 2 millones para el PT.

De cara a las elecciones de 2027, comienzan a surgir señales de posibles ajustes en la coalición. La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, adelantó que su partido no competirá junto a Morena en la elección por la gubernatura de San Luis Potosí, lo que podría anticipar escenarios diferenciados en algunas entidades.

Con información de El Sol de México