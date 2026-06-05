Cancillería niega información sobre retiro de visas a los gobernadores Durazo y Villarreal

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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, afirmó que el Gobierno de México no ha recibido ninguna comunicación oficial ni extraoficial por parte de Estados Unidos respecto a un presunto retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

Durante una conferencia, el funcionario señaló que hasta el momento no existe información formal por parte de las autoridades estadounidenses sobre el tema.

“No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial. No es un tema del que haya alguna comunicación por parte del Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Las declaraciones se producen luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, estarían siendo investigados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y actividades relacionadas con el contrabando de combustible.

Ante estas versiones, ambos mandatarios rechazaron públicamente las acusaciones.

Alfonso Durazo, militante de Morena, negó que se le haya retirado la visa estadounidense y pidió que, en caso de existir alguna investigación, las autoridades de Estados Unidos aclaren formalmente la situación.

Por su parte, Américo Villarreal difundió un mensaje en redes sociales en el que calificó los señalamientos como falsos, tendenciosos y carentes de pruebas.

De acuerdo con las publicaciones que originaron la controversia, ambos gobernadores habrían sido objeto de investigaciones en territorio estadounidense y presuntamente se les habría retirado la visa. Sin embargo, también se asegura que continúan ingresando a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación institucional.

Las versiones surgieron en medio del incremento de las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Sobre la relación bilateral, Roberto Velasco sostuvo que el diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se mantiene en un ambiente de cordialidad y cooperación, en línea con la relación institucional entre ambos países.