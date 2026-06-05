Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel y a familiares de los Castro

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WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra integrantes de la familia Castro y personas cercanas al mandatario, como parte de la estrategia de presión que mantiene Washington sobre la isla.

Las medidas fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro estadounidense y alcanzan también a Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro; a Raúl Alejandro Castro, nieto del exmandatario cubano; y a Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel.

Díaz-Canel ya había sido sancionado por Estados Unidos en julio de 2025, debido a las acusaciones relacionadas con la represión de las protestas sociales registradas en Cuba durante 2021.

La nueva acción ocurre en un contexto de creciente endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha reforzado las restricciones económicas y financieras contra el gobierno cubano.

Además de las sanciones económicas, Washington ha impulsado acciones judiciales contra integrantes del régimen cubano y ha incrementado las restricciones relacionadas con el suministro de petróleo hacia la isla.

Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde 1962, una política que continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.

Mientras tanto, Cuba enfrenta una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, marcada por problemas de abastecimiento, inflación y dificultades energéticas.

A pesar de las diferencias, ambos gobiernos han sostenido conversaciones para explorar posibles soluciones a diversos temas bilaterales, aunque hasta ahora no se han reportado avances significativos.

Washington sostiene que el gobierno cubano representa una amenaza para sus intereses de seguridad, mientras que La Habana rechaza esas acusaciones y afirma estar dispuesta a dialogar sin comprometer su soberanía.