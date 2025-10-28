Cancún, entre las ciudades que más feminicidios registran en el país

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cancún ocupa el lugar 7 entre las ciudades del país con más feminicidios por cada 100 mil mujeres de enero a septiembre de este año, de acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres correspondiente a enero-septiembre de 2025, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El primer lugar es Culiacán, Sinaloa, con 22 delitos y una tasa de 3.96 casos por cada 100 mil mujeres; después está Juárez, en Chihuahua, con 14 y una tasa de 1.70, y en tercer lugar se ubica Tijuana, Baja California, con ocho casos y una tasa de 1.04 puntos.

En el caso de Cancún son siete feminicidios y una tasa de 1.36; Ciudad del Carmen con cuatro casos y una tasa de 3.06; sin embargo a nivel estatal Quintana Roo tiene 14 casos, Campeche nueve, y Yucatán registró seis, es decir, 29 feminicidios en la península.

En el caso de violación simple y equiparada por cada 100 mil habitantes Quintana Roo y Campeche son segundo y tercer lugares, el primero con 533 casos y una tasa de 25.3; y el segundo con 206 casos y una tasa de 21.4; Yucatán es el penúltimo lugar con 43 casos y una tasa de 1.71 puntos.

En cuanto a víctimas mujeres de trata de personas Quintana Roo, sigue, al igual que meses anteriores, en el primer lugar ahora con 132 casos que corresponden a 33.5 por ciento de todo el país, seguido del Estado de México con 58 casos. Campeche tiene un caso y Yucatán registró cero.

De las 132 víctimas de trata en Quintana Roo, 51 corresponden a menores de edad.

Fuente: La Jornada