Inicia Congreso Nacional de Bomberos y Protección Civil 2025 en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- Para robustecer la seguridad y la protección civil en la entidad, y como parte de las acciones alineadas al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se inauguró el Congreso Nacional de Bomberos 2025 en Playa del Carmen.

Este importante encuentro fue encabezado por la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado; el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), Guillermo Núñez Leal, en representación de la gobernadora Mara Lezama, y el director de Protección Civil y Bomberos en este municipio Darwin Covarrubias.

“Es un honor recibir en Playa del Carmen a heroínas y héroes de la vida real, a quienes con valor, vocación y disciplina hacen de la protección civil y del servicio a los demás su principal razón de ser… bienvenidos a este Congreso Nacional de Bomberos y Protección Civil, un espacio que fortalece la preparación, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre quienes comparten una misma misión, proteger la vida”, resaltó la presidenta municipal, Estefanía Mercado.

Reconoció la labor conjunta de los cuerpos de rescate y protección civil, así como el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, representada en el evento por Guillermo Núñez Leal, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil y el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Resaltó la participación de instructores de Tijuana, Sinaloa, Los Ángeles y Chile, además de bomberos provenientes de Yucatán, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Querétaro, entre otros estados, en un foro que reafirma a la Riviera Maya como sede ideal para encuentros de alto nivel técnico y humano.

En su mensaje el titular de la Coeproc a nombre de la gobernadora Mara Lezama, agradeció y reconoció a las y los bomberos que además de arriesgar su vida para salvar otras, se toma el tiempo a través de cursos y talleres para seguirse preparando; y la coordinación de estas iniciativas son clave para materializar la visión de un Quintana Roo más seguro y preparado.

El evento, organizado por la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos del municipio de Playa del Carmen, es una muestra clara del compromiso para fomentar una verdadera cultura de prevención. Este esfuerzo se centra en dotar al personal de las herramientas más avanzadas para que puedan brindar un servicio excepcional, lo que a su vez refuerza el eje de “Recuperar la Paz” del Plan Municipal de Desarrollo.

El Congreso Nacional de Bomberos se desarrollará a lo largo de cinco días, del 27 al 31 de octubre. La jornada de inauguración contó con la participación de ponentes de alto nivel como José Alejandro Avilés Amezcua, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana. Además de Bomberos de Chiapas, Mérida, Jalisco, Pachuca, Guadalajara, Sinaloa, Querétaro y por supuesto de los municipios de Quintana Roo.

Entre los temas centrales abordados en el primer día se destacaron el de “Evaluación Inicial”; “Casos Reales de Emergencias Químicas”; análisis de escenarios complejos como “El Bombero en el Incendio”; las “Escenas de un Crimen” y “La Profesionalización Real de los Bomberos en México”.

A lo largo de estos días de talleres, alrededor de 600 bomberas y bomberos locales y visitantes se pondrán al día y aprenderán las mejores técnicas para enfrentar emergencias, estarán en una capacitación continua y de alto nivel para que nuestros héroes puedan ser más eficientes, más seguros y, sobre todo, más efectivos al momento de proteger la vida.

El objetivo es tener bomberos mejor preparados, lo que significa tener comunidades más seguras y tranquilas, lo que es directamente un enorme beneficio para todas las familias.

Este esfuerzo de capacitación subraya el compromiso de las autoridades con la seguridad pública y el bienestar, trabajando siempre para que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás.