Chetumal Municipios

CAPA ordena desalojar a gatitas comunitarias en oficinas de Chetumal

24 febrero, 2026
Admin
1

CHETUMAL.- El organismo operador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Othón P. Blanco se encuentra en el centro de una controversia luego de que su gerente, Abel Darío Oxté Medina, emitiera una circular para retirar a dos gatitas comunitarias que desde hace varios años habitan en las oficinas del cárcamo ubicado en la intersección de Independencia e Insurgentes, en Chetumal.

Personal de la dependencia manifestó su desacuerdo con la decisión, al señalar que las felinas —una de color negro llamada Cecilia y otra atigrada, madre e hija— no afectan el desempeño laboral. Aseguran que tienen entre cuatro y cinco años, están esterilizadas y no han provocado inconvenientes dentro del inmueble.

La determinación quedó plasmada en la Circular No. Capa-G-443-2026, con fecha del 19 de febrero de 2026, donde se prohíbe estrictamente la permanencia de animales en oficinas y áreas de trabajo. El documento justifica la medida al advertir posibles riesgos sanitarios derivados de heces, orina o la presencia de parásitos.

Asimismo, el oficio advierte que quien incumpla la disposición podría hacerse acreedor a sanciones administrativas, al fundamentarse en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Quintana Roo.

Sin embargo, empleados consideran que la instrucción responde a diferencias internas más que a una problemática real de salud. Una trabajadora comentó que fue señalada por alimentar a las gatas, aunque subrayó que se trata de animales comunitarios y que no existen reportes formales de quejas en su contra.

El caso ya comenzó a circular en redes sociales, donde ciudadanos han solicitado apoyo para brindarles un hogar seguro. Además, trabajadores señalaron que el edificio presenta otras deficiencias, como humedad, presencia de hormigas, polvo acumulado y luminarias descompuestas, las cuales —afirman— representan mayores riesgos que la presencia de las felinas.

Hasta ahora, la CAPA no ha informado si reconsiderará la aplicación de la circular.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *