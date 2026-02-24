Mara Lezama entrega nuevo domo a la Secundaria General “8 de Marzo” en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Alumnas y alumnos de la escuela secundaria general “8 de Marzo” de Cancún recibieron hoy de la gobernadora Mara Lezama Espinosa el nuevo domo recién construido y que fue solicitado durante una visita anterior, y cuyo compromiso cumplió, como lo hizo anteriormente con la rehabilitación de aulas.

Con inversión de arriba de los 3.3 millones de pesos, esta obra estará disponible para que mil 210 alumnas y alumnos puedan desarrollar sus actividades físicas, deportivas y culturales en un espacio seguro y protegido.

Mara Lezama dijo a las y los alumnos que la construcción de domos es posible porque este gobierno diferente combate la corrupción y destina el dinero del pueblo en obras que benefician al pueblo. “Sabemos la necesidad de las juventudes por tener instalaciones, aulas, laboratorios, y domos. En más de mil 100 escuelas no se hicieron domos; la mayor cantidad de las escuelas de Quintana Roo no tenían decidimos invertir en ellos”, explicó.

Durante la visita a la secundaria para entregar oficialmente este domo, la gobernadora de Quintana Roo invitó al alumnado a fortalecer sus valores, a evitar actitudes autodestructivas, a decir no cuando alguien intente ofrecerles sustancias ilícitas, a vivir libre de violencias y a ser inmensamente felices.

La Escuela Secundaria General 8 de Marzo, fue fundada el 7 de agosto de 2020, brinda atención a estudiantes de primero, segundo y tercer grado en los turnos matutino y vespertino. Con la construcción del nuevo domo, el Gobierno del Estado garantiza espacios dignos que promueven la salud, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social.

Durante el evento, se destacó que esta obra fue ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas, reafirmando su compromiso de trabajar de manera cercana a la gente, escuchando y atendiendo las necesidades prioritarias de las comunidades escolares.

Como parte de la ceremonia, la alumna Brisa, del tercer grado, dio las palabras de agradecimiento, en tanto que la presidenta de la asociación de padres de familia entregó un reconocimiento a la Gobernadora por el apoyo brindado a la escuela, donde por cierto 26 alumnos son Guardianes por la Paz.

Participaron en la ceremonia inaugural y corte del listón la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; la secretaria de Educación Elda Xix Euán; el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz; el subsecretario de Educación zona norte, Luis Alberto Tun Calderón; el director general del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, José Alberto Muñoz Escalante; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, y el director de la escuela, José Ismael Cohuo Cabrera.