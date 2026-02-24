Recesión en el sur amenaza a pequeños comercios; 15 ya cerraron en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La recesión económica en la zona sur del estado podría prolongarse hasta marzo, lo que mantiene en riesgo la operatividad de pequeños comercios en la capital, donde en lo que va del año han cerrado al menos 15 microempresas.

Así lo informó César Antonio Iut, secretario general de la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios en la capital del estado, quien señaló que las condiciones económicas adversas se han mantenido desde el inicio de 2026, afectando directamente a los negocios locales.

Explicó que la caída en las ventas, sumada a la falta de acceso a financiamiento, ha generado un panorama complicado para los microempresarios del sur de Quintana Roo, particularmente en Chetumal. Muchos negocios, dijo, no han logrado generar los ingresos suficientes para cubrir gastos operativos.

De acuerdo con el dirigente, la situación ya provocó el cierre de al menos 15 establecimientos en las primeras semanas del año, y no se descarta que al concluir marzo se sumen más negocios a la lista, ante lo difícil que “pinta el panorama”.

Indicó que la problemática no es reciente, pues desde el año pasado los pequeños comercios registraron ventas que apenas alcanzaron entre 50 y 60 por ciento de lo esperado, ingresos que en muchos casos solo permitieron cubrir deudas acumuladas.

Añadió que, aunque se han registrado incrementos al salario mínimo, el alza en los precios de la canasta básica ha absorbido cualquier beneficio, por lo que el consumo no se ha recuperado.

“La situación está terrible, siempre habíamos pasado la cuesta de enero y ahora ya está abarcando febrero y creo que podría llegar hasta marzo; hay una recesión económica y la estamos padeciendo. Pueden dar una vuelta en la Héroes y en las colonias y las ventas ya no son iguales”, expresó.

Además, señaló que si bien existen programas de apoyo para el sector, no todos los comerciantes pueden acceder a ellos debido a requisitos como no estar en buró de crédito, condición que muchos no cumplen precisamente por la baja en ventas y el arrastre de adeudos.