Casi listo, dictamen de desafuero de ‘Alito’ Moreno; estaría en septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados “está muy avanzada” en el análisis técnico de la solicitud de retiro de inmunidad (fuero) del dirigente nacional priísta Alejandro Moreno Cárdenas, y “está prácticamente en posibilidades de emitir un dictamen” en septiembre.

‘Alito’ Moreno “tiene conocimiento de estas investigaciones de la Fiscalía (Anticorrupción de Campeche) y sí hay elementos en la carpeta donde hay alguna intervención (de funcionarios), entonces no quiero ser más explícito para no meternos en un asunto de procedimiento”, adelantó el presidente de esa instancia jurisdiccional, Hugo Eric Flores Cervantes (Morena).

En entrevista, a dos semanas de que inicie el periodo de sesiones ordinarias donde se desahogará el proceso contra Moreno, el legislador consideró como “un asunto de imaginación”, las declaraciones del dirigente priístas, respecto de que es un perseguido político.

Flores Cervantes también respondió a la decisión de ‘Alito’ Moreno de defenderse en el extranjero y en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. “Yo no lo haría, pero él tomó esa decisión. Como se lo expresamos en el escrito (entregado el 1º de agosto): vamos a apegarnos a derecho, no tiene ninguna decisión de carácter político, será jurídica. Vamos a apegarnos a la normatividad vigente, que es obsoleta, pero es la que tenemos”, declaró.

“No habrá una acción legal hasta que se revisen a fondo los requisitos de procedibilidad. Está a revisión todo el expediente. Seguramente a finales de este mes tendremos una reunión de trabajo, no una sesión ordinaria, para discutir el tema”, indicó.

Confirmó que la notificación del proceso en su contra se le entregará al senador priísta hasta que la Sección Instructora admita el expediente, lo que ocurrirá en septiembre.

Posteriormente ya se convocará a una sesión “con el objetivo de tomar una resolución, de si es de admitirse o desecharse la solicitud de desafuero. Si es de desecharse, se pasará al pleno para que lo apruebe; si es de admitirse, solo tenemos que comunicar”, explicó.

