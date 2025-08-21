Gobierno de Estefanía Mercado redujo los suicidios en 46% en menos de un año

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado alcanzó un resultado histórico en materia de salud mental: en menos de un año, los suicidios en Playa del Carmen se redujeron en un 46%, al pasar de 28 casos registrados en 2024 a 15 en 2025.

Lo más alentador es que los intentos de suicidio tuvieron una reducción aún más significativa: de 103 en 2024 a 14 en este 2025, lo que representa una baja del 86%.

Estos avances son resultado de la estrategia de salud mental impulsada por el doctor Antonio Uribe, secretario de Salud Municipal, así como del convenio firmado con la CROC y la participación activa de la sociedad civil.

“En Playa del Carmen la prevención salva vidas, por eso hemos fortalecido la atención psicológica y comunitaria, acercando a la gente los servicios de salud mental en colonias y comunidades”, afirmó la presidenta municipal Estefanía Mercado.

El Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de estar cerca de las familias para seguir trabajando con misión, paz y prevención, construyendo prosperidad para todas y todos.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que si alguien necesita apoyo puede comunicarse al número 800 911 2000 o acercarse a cualquiera de los centros de salud municipales, donde recibirá atención inmediata y gratuita.