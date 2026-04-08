Caso Xcaret exhibe el fallido modelo turístico

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La última palabra

• Eugenio Segura, Rafael Marín y demás aspirantes, ¿seguirán pateando el bote? ¿Le entrarán al tema de la transformación del turismo que hoy genera más pobreza que riqueza?

• Los partidos políticos ¿seguirán ignorando el tema?

Por Jorge A. Martínez Lugo

El falso debate por Xcaret oculta lo más importante, que es todo el modelo económico del turismo: la precarización salarial, un modelo saqueador de riqueza, recursos ambientales, culturales y evasor de impuestos.

Turismo rico con trabajadores pobres. Las comunidades mayas no reciben ni han recibido ningún beneficio como resultado de la actividad económica turística, que se supone es un motor de divisas para el país. A los mayas, más les ha perjudicado que beneficiado el turismo.

La práctica es la misma: una cúpula corporativista de representantes indígenas “únicos”, recibió la última entrega de 15 millones de pesos, de una práctica recurrente que ahora sale a la luz por decisión de la SCJN.

Aquí es donde se hace evidente la falta de una política de Estado con respecto al turismo francamente neoliberal y empezar a transformarlo, porque ya no aguanta más la población que padece este modelo, que es toda la población quintanarroense, en especial la población maya.

UN PESO POR HABITACIÓN

Han existido propuestas, pero a todas se le da carpetazo. Un peso por cada habitación para destinarlos a proyectos de desarrollo en comunidades y grupos indígenas de Quintana Roo, desapareció y le dieron carpetazo; mejor aumentaron el presupuesto a promoción que se maneja de manera opaca por una camarilla afín a cada gobierno.

El gobierno actúa como un gerente, que solo administra el modelo actual de turismo agotado, que permanece intocado en la 4T.

¿EUGENIO Y RAFAEL?

Candidatas y candidatos a gobernar Quintana Roo. ¿Están dispuestos a entrarle a este debate del turismo y su modelo agotado; o seguirán “administrando” el turismo como oficina facilitadora al servicio de los barones españoles y estadunidenses?

A ver qué plantean en campaña Eugenio Segura, Rafael Marín, Ana Patricia Peralta (ni con el basurero puede), Estefanía Mercado, Maribel Villegas, Ana María Hernández y todos los que quieren…

¿Tendrán en sus radares un enfoque del turismo 4T, más allá del “récord” de vuelos y arribos masivos?

Por eso es un falso debate estar a favor o en contra de Xcaret.

El tema es de fondo, no sólo de forma ni de bandera política, como el PAN, que se fue a la yugular, con una visión inmediatista y ocultando el problema.

Mayuli Martínez Simón defiende a Xcaret y no habla ni de los trabajadores del turismo con salarios precarizados, ni de las comunidades indígenas que siguen en la pobreza, pero eso sí, utilizados en tiempos electorales por PRI, PAN y ahora Morena.

Visión corta demostró la senadora Mayuli, al pretender capitalizar políticamente el tema de Xcaret, ante la falta de un proyecto panista para Quintana Roo. Cuando fueron gobierno con Carlos Joaquín, tampoco tuvieron un proyecto para Quintanas Roo ni voltearon a ver a las comunidades mayas.

Si quieren debatir sobre la decisión de la SCJN contra Xcaret, pues adelante, pero lo importante, es hablar de todo el modelo económico turístico, no solo de esta acción contra Xcaret, que es apenas la punta del iceberg. Síntoma de un cáncer a punto de metástasis. Usted tiene la última palabra.