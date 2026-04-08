Lanzan “Carril Rosa” en Playa del Carmen para apoyar a mujeres con linfedema y cáncer de mama

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció la puesta en marcha del programa “Carril Rosa” en la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Riviera Maya, como parte de una estrategia interinstitucional enfocada en brindar atención especializada a mujeres que enfrentan problemas de salud derivados del linfedema, con prioridad para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante el anuncio, la alcaldesa agradeció la colaboración de la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) en Playa del Carmen, Valeria Rindertsma, así como del presidente honorario del DIF municipal, Eduardo Asencio, quienes refrendaron su respaldo a esta iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.

“Hoy damos un paso muy importante con el ‘carril rosa’, una iniciativa que promueve salud, bienestar y prevención para las mujeres de nuestra ciudad. A través de la actividad física y terapias especializadas, este programa busca apoyar la recuperación y regeneración del tejido mamario en mujeres que enfrentan o han enfrentado el cáncer de mama, fortaleciendo su bienestar físico y emocional”, señaló Estefanía Mercado.

La edil explicó que el programa tiene como objetivo ofrecer terapias de rehabilitación acuática que contribuyan al bienestar integral de las mujeres, mediante atención especializada en un entorno adecuado y con personal capacitado.

Detalló que “Carril Rosa” se desarrollará en la alberca olímpica del Instituto Municipal del Deporte, bajo la coordinación de Alberto López, aprovechando la infraestructura deportiva para brindar un servicio integral de salud.

Asimismo, reiteró que la iniciativa está dirigida principalmente a mujeres del municipio que padecen linfedema y enfrentan condiciones económicas adversas, facilitando su acceso a tratamientos de rehabilitación dignos y oportunos.

Con este programa, el gobierno municipal busca fortalecer la inclusión social, mejorar la salud física de las mujeres y promover el acceso equitativo a servicios de rehabilitación, consolidando acciones con impacto positivo en el bienestar comunitario.

“Gracias a la familia DIF, al Instituto del Deporte, al Instituto de las Mujeres y a nuestras queridas amigas de Amexme seguimos sumando esfuerzos por una ciudad que cuida, acompaña y abraza a sus mujeres”, reiteró Mercado.