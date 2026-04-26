Critica Noroña a Layda Sansores por “destapar” a su candidato a la gubernatura de Campeche

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, lanzó una dura crítica contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, tras el destape anticipado de Pablo Gutiérrez Lazarus como virtual candidato a la gubernatura para 2027, acción que calificó como una vulneración a los procesos internos del partido y una amenaza para la unidad de la coalición.

A través de una transmisión en vivo, Noroña reprochó que la mandataria estatal ignore el método de encuestas que rige a la Cuarta Transformación para favorecer a sus allegados. “Salió a decir que el candidato va a ser perengano, cuando todavía no se hacen las encuestas. Está equivocándose absolutamente”, señaló el legislador, subrayando que esta decisión excluye a cuadros valiosos de Morena y a los partidos aliados, PT y Verde Ecologista.

El senador advirtió que, de mantenerse esta dinámica de imposición y exclusión, la coalición enfrentará un panorama adverso en las urnas. Según Fernández Noroña, la victoria en el estado ha dependido históricamente de la suma de votos de los aliados, por lo que marginarlos pone en riesgo la continuidad del movimiento en la entidad.

La tensión surge tras el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus, actual alcalde de Carmen, como “coordinador estatal para la Defensa de la Transformación”. Este movimiento por parte de Sansores desplaza a otras figuras relevantes, como la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, quien figuraba como la principal competidora por la candidatura.

Este nuevo conflicto interno se suma a un último año de administración complejo para Sansores, marcado por el rompimiento con diputados locales debido a denuncias de persecución política y la polémica remoción del rector de la Universidad Autónoma de Campeche. Mientras la gobernadora hace un llamado a la unidad en torno al alcalde carmelita, las voces críticas desde el Senado anticipan una fractura que podría reconfigurar el escenario político rumbo al 2027.