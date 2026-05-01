Celebra Estefanía Mercado con más de 9 mil asistentes el Día de la Niñez en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Con un enfoque humanista y de cercanía social, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la celebración del Día de la Niña y el Niño en la Plaza 28 de Julio, donde más de 9 mil pequeñas y pequeños, acompañados de sus padres, se dieron cita en una jornada dedicada a fortalecer la convivencia familiar, la inclusión y el bienestar de la niñez.

Junto con su esposo Eduardo Nájera, embajador deportivo de Playa del Carmen, y el presidente honorario del Sistema DIF municipal, Eduardo Asencio, la alcaldesa convivió directamente con niñas, niños y sus familias, recorriendo cada espacio del evento y participando en las actividades diseñadas para las y los pequeños de la casa, en un ambiente de alegría, respeto y comunidad.

Estefanía Mercado ha puesto en el centro a las niñas y niños como prioridad de su gobierno, destacando la importancia de generar entornos seguros, accesibles y llenos de oportunidades para su desarrollo integral.

“Hoy no solo celebramos a nuestras niñas y niños; hoy refrendamos nuestro compromiso de cuidarlos, acompañarlos y garantizarles un presente digno y un futuro con oportunidades. En Playa del Carmen, nuestra niñez no está sola”, expresó.

Desde temprana hora, familias playenses comenzaron a reunirse en el corazón de la ciudad para formar parte de una celebración pensada especialmente para ellas y ellos, con actividades gratuitas, juegos, espectáculos, dinámicas interactivas y espacios de aprendizaje impulsados por diversas áreas del Ayuntamiento.

Una de las experiencias más significativas fue la dinámica de “pasaportes”, en la que las niñas y niños recorrieron estaciones temáticas para obtener sellos, promoviendo la participación activa y el sentido de pertenencia. Al completar el circuito, pudieron acceder a una rifa, generando entusiasmo entre los asistentes.

Como parte del compromiso con la equidad, cada niña y niño recibió un juguete, así como alimentos y bebidas, asegurando que todas y todos pudieran disfrutar plenamente de la celebración.

En un gesto que refuerza el enfoque social de su administración, la presidenta municipal realizó la entrega de cuatro actas de nacimiento durante el evento, sumándose a un total de 192 documentos otorgados en el marco de esta fecha, fortaleciendo el derecho a la identidad de la niñez playense.

“Queremos que cada niña y niño crezca con amor, con oportunidades y sintiéndose parte de una comunidad que los cuida y los respalda”, añadió.

La jornada contó con el respaldo de distintas áreas del Ayuntamiento, incluyendo personal de Servicios Públicos y elementos de la policía municipal, quienes contribuyeron a mantener un entorno seguro, ordenado y accesible para todas las familias.

En este ambiente de cercanía y sensibilidad social, Estefanía Mercado también compartió con las y los asistentes la celebración de su cumpleaños, convirtiendo el momento en una experiencia aún más significativa de conexión con la ciudadanía.

El evento incluyó presentaciones musicales y actividades en el anfiteatro, consolidándose como una celebración integral que no solo festejó a la niñez, sino que también fortaleció el tejido social y reafirmó el compromiso de colocar a las personas en el centro de la vida pública.

Previo al inicio de las actividades, en entrevista con medios de comunicación, la alcaldesa reiteró que su administración mantiene una atención permanente a la niñez, impulsando políticas públicas que prioricen su bienestar y desarrollo en Playa del Carmen.