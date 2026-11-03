Celebra Mara Lezama el Janal Pixán 2026 que reunió tradición y cultura en Puerto Juárez

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PUERTO JUÁREZ.- En el último día del Día de Muertos, del Janal Pixán, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezaron estas tradiciones en el Puerto de los Suspiros, que se engalanó con la presentación del espectáculo “El Camino de los Abuelos”.

Las festividades, organizada por el Ayuntamiento de Benito Juárez a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, reunieron actividades en Puerto Juárez, el Parque de Las Palapas y los panteones municipales. La programación incluyó la participación de más de 50 artistas locales, concursos de altares y catrinas, además de gastronomía y artesanías.

La gobernadora Mara Lezama recordó que esta conmemoración inició cuando ella fue presidenta municipal, escuchando a los talentosos artistas de la comunidad. “Me da mucho gusto que esta celebración se haga en familia, en unidad, recordando siempre a quienes se nos han adelantado”, expresó.

En un espacio entre el público, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora presenció el espectáculo escrito y dirigido por Saúl Enríquez

Este es el quinto año de este evento que se ha posicionado como uno de los principales eventos de Cancún para estas fechas. Participan cinco compañías municipales, teatro,

ballet folclórico, orquesta de cámara, coro municipal, coro infantil y la procesión marítima, expresó por su parte la presidenta Ana Paty Peralta.

Tras la obra, los asistentes participaron en una procesión que partió del muelle de la calle 45 con el desfile de catrinas y catrines, acompañadas por la orquesta de viento “La Caribeña”.

Durante las cuatro noches del 30 de octubre al 2 de noviembre, más de 110 mil personas, entre habitantes, visitantes y turistas presenciaron las actividades, entre ellos espectáculos en un escenario alterno de música en vivo, con artistas y agrupaciones como el Trío Aroma Mexicano, K-Milo, Los Carnalitos, Saúl Alexander, Yamily Marrufo, Cecilia Ledezma, Legendario Norteño Banda, el Trío Piel Canela, Mariachi Vino Tinto y Sissy Vizuet.