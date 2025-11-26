Chetumal, la estación con más usuarios locales del Tren Maya

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La estación del Tren Maya en Chetumal se ha convertido en uno de los puntos con mayor afluencia de usuarios locales, principalmente viajeros frecuentes que han adoptado el servicio ferroviario como su medio de transporte habitual. Así lo informó Alejandra Rodríguez, encargada de atención al cliente, quien destacó que muchos pasajeros ya son conocidos por el personal debido a la constancia con la que utilizan el tren.

Rodríguez señaló que la seguridad y el costo accesible son los factores que más valoran quienes viajan con regularidad, lo que ha permitido incrementar la ocupación en los distintos tramos. “Chetumal se está consolidando como una de las estaciones con mayor demanda de usuarios locales. Ya conocemos a varios pasajeros por su nombre; viajan cada semana o cada quince días y nos expresan que eligen el tren por ser seguro y económico”, afirmó.

De las tres salidas diarias, la más concurrida es la de las 9:50 de la mañana, correspondiente al recorrido hacia la zona norte del Estado. En este horario los vagones llegan a ocupar hasta 80% de su capacidad, impulsados tanto por residentes de la región como por turistas nacionales interesados en rutas, horarios y tarifas.

Aunque estaciones como Playa del Carmen y Cancún también reportan movimiento constante, en estas predomina la demanda turística, mientras que en Chetumal el perfil es mayoritariamente local. “En general, los tramos 6 y 7 son los más solicitados. En el norte hay mucha afluencia por visitantes; aquí la preferencia está más marcada entre quienes viajan por necesidad o actividades frecuentes”, explicó.

La funcionaria añadió que el Tren Maya también ha sido adoptado por instituciones educativas de la zona. Tan solo en lo que va del mes, 216 estudiantes y personal docente han sido transportados en excursiones académicas.

Rodríguez destacó que el sistema ferroviario continúa ampliando su cobertura y fortaleciendo la movilidad en el Estado, conectando destinos estratégicos como Chetumal y Cancún, y consolidándose como una alternativa cómoda, segura y económicamente accesible para un número creciente de pasajeros.

Con información de Cambio22