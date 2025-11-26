Agricultores y transportistas rompen diálogo con Segob; aumentarán los bloqueos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de cuatro horas y media de diálogo, agricultores y transportistas rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la falta de acuerdos, por lo que mantendrán los bloqueos en 27 puntos carreteros de 10 estados que realizan desde el martes, e incluso amagan con incrementarlos el miércoles.

Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional por el Rescate al Campo, acusó que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, condicionó el diálogo a la liberación de las carreteras y no se comprometió a resolver ningún punto de su pliego petitorio, que incluye aumentar el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada y modificar la Ley de Aguas.

“Nunca se comprometieron a nada y nosotros obviamente no nos vamos a retirar de los puentes (internacionales), ni nos vamos a retirar de las carreteras ni de las aduanas, hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar.

“Lo que nosotros percibimos es que no hay la menor voluntad política del estado mexicano para resolver la crisis que existe ahora en el país de movilidad y, por lo tanto, nosotros decidimos retirarnos de esta mesa hasta que los vuelvan a llamar con una perfecta y con una voluntad diferente”, expresó.

Eraclio Rodríguez agregó que el gobierno ni siquiera se comprometió a pagar los 400 millones de pesos que adeuda a productores de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato y Tlaxcala; y la apertura de ventanillas para registrar a productores de trigo, un adeudo estimado en 800 millones de pesos.

El martes, los bloqueos se registraron en Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y Sonora.

