Cinco municipios y tres universidades de Quintana Roo, bajo la lupa de la ASF

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, en el que incluyó observaciones a entes públicos de Quintana Roo por un monto global de 428 millones 296 mil pesos. Entre los señalados se encuentran cinco municipios y diversas instituciones de educación superior.

Uno de los casos más relevantes corresponde al municipio de Cozumel. La ASF realizó una auditoría integral a recursos de gasto federalizado, incluidas participaciones federales, por un universo de 47 millones 694 mil pesos. De esa cantidad, el ayuntamiento no acreditó el destino de 25 millones 262 mil pesos, por lo que se emitió un pliego de observaciones que deberá solventar.

En Othón P. Blanco, las observaciones ascienden a 35 millones de pesos. La revisión también se centró en recursos federales y, ante la falta de documentación suficiente para justificar el monto observado, la ASF promovió una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Felipe Carrillo Puerto también aparece en el informe. En este municipio se revisaron 52 millones 39 mil pesos en recursos federalizados, de los cuales 27 millones 735 mil pesos no fueron acreditados. Por ello, la ASF emitió dos pliegos de observaciones para que se aclare el destino de esos fondos.

En Isla Mujeres, la auditoría abarcó 39 millones 424 mil pesos, y quedaron pendientes por aclarar 6 millones 343 mil pesos, según el reporte oficial.

José María Morelos figura entre los casos con mayores montos observados en proporción a lo auditado. La ASF revisó 39 millones 636 mil pesos y determinó que no se comprobó el uso de la totalidad de esos recursos federales, por lo que también promovió una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

El informe incluyó además a instituciones educativas. La Universidad Politécnica de Cancún fue auditada por un universo de 35 millones 274 mil pesos, con una muestra equivalente al 76 por ciento del total. La institución acumuló 12 observaciones y realizó una recuperación por un millón 55 mil pesos.

En la Universidad Autónoma de Quintana Roo se revisaron recursos federales transferidos a universidades públicas estatales por 579 millones 782 mil pesos; de ese total, no se acreditó el uso de 357 mil 500 pesos.

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Chetumal reportó la recuperación de 153 mil pesos, mientras que la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya devolvió 560 mil pesos.

La ASF señaló que los entes observados cuentan con plazos legales para presentar información adicional y solventar las irregularidades. En caso de no hacerlo, podrían generarse responsabilidades administrativas o resarcitorias conforme a la ley.