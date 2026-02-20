Trump instruye revelar expedientes federales sobre extraterrestres

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que instruirá a diversas agencias federales para que identifiquen y hagan públicos archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres y fenómenos aéreos no identificados, un tema que ha despertado interés durante décadas en ese país.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario señaló que pedirá al secretario de Guerra y a otras dependencias iniciar el proceso para localizar y publicar documentos vinculados con vida alienígena, fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (OVNI).

Trump no detalló si entre la información a revelar habrá documentos clasificados, aunque aseguró que deberá incluirse “toda y cualquier otra información” relacionada con este asunto que calificó como complejo, pero de gran interés público.

El anuncio se produjo horas después de que el presidente criticara al exmandatario Barack Obama por supuestamente divulgar información reservada en declaraciones recientes sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

“Dio información clasificada, no se supone que pueda hacer eso”, afirmó Trump ante reporteros a bordo del avión presidencial, al ser cuestionado sobre comentarios de Obama que reavivaron teorías en torno al tema.

En un pódcast difundido la semana pasada, Obama comentó que considera posible la existencia de vida fuera de la Tierra, aunque aseguró que durante su gestión en la Casa Blanca, entre 2009 y 2017, no tuvo acceso a pruebas que confirmaran contacto alguno.

“Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en… el Área 51”, dijo al conductor Brian Tyler Cohen, en alusión a la base militar que ha sido centro de múltiples teorías conspirativas. Añadió que no existe una instalación subterránea secreta, salvo que hubiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al propio presidente.

Sus declaraciones generaron amplia reacción en redes sociales. Posteriormente, Obama publicó un mensaje en Instagram para matizar sus palabras y aclarar que su intención había sido mantener un tono ligero durante la conversación.

En ese mensaje sostuvo que, por la inmensidad del universo, es estadísticamente probable que exista vida en otros lugares, pero que las enormes distancias entre sistemas solares reducen las posibilidades de que haya habido visitas extraterrestres a la Tierra. Asimismo, reiteró que durante su mandato no encontró evidencia de contacto alguno.

Trump no precisó qué parte de los comentarios de su antecesor consideró información clasificada, aunque insistió en que el exmandatario “cometió un gran error”.