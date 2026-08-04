Citlalli Hernández descarta actos anticipados de campaña: Es ‘presencia territorial’, asegura

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, rechazó que los recorridos y actividades públicas de los principales perfiles de la Cuarta Transformación constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, al sostener que el partido únicamente desarrolla labores ordinarias de organización territorial.

Durante una entrevista, la dirigente afirmó que actualmente no existe un proceso electoral en curso y que la militancia ha respetado las restricciones establecidas por la legislación.

“No estamos llamando al voto, no estamos en campaña, no hay un proceso electoral; sólo estamos en actividades ordinarias del partido”, expresó.

Hernández aseguró que la estrategia de Morena consiste en mantener presencia permanente en las comunidades mediante asambleas, recorridos y reuniones con la militancia, actividades que, dijo, forman parte de la forma tradicional de trabajo del movimiento y no de una campaña electoral.

Al ser cuestionada sobre la creciente exposición pública de quienes aspiran a futuras candidaturas, insistió en que esas acciones no vulneran la normativa vigente, ya que la ley únicamente prohíbe solicitar el voto o realizar propaganda electoral fuera de los tiempos establecidos.

“Yo sostengo que no estamos violando la ley electoral. La ley aplica en los tiempos electorales y prohíbe, antes de ellos, llamar al voto o hacer campaña”, señaló.

La dirigente consideró que el contraste con otros partidos políticos responde a que Morena mantiene una estructura con presencia constante en territorio, mientras que otras fuerzas políticas tienen una actividad menos visible entre procesos electorales.

Asimismo, explicó que el mayor interés mediático sobre estas actividades obedece a que el partido cuenta con un número cada vez mayor de figuras públicas y aspirantes con reconocimiento nacional, aunque afirmó que se han establecido reglas internas para que su participación se mantenga dentro de los cauces permitidos.

“Tratamos de cuidar nuestro proceso poniendo reglas para que se enfoquen en actividades territoriales. Se nota más porque hoy tenemos más cuadros y más personas conocidas, pero es lo que siempre hemos hecho”, concluyó.