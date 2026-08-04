Sheinbaum niega censura con lineamientos: “Estamos cumpliendo con una exigencia ciudadana”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y aseguró que su gobierno mantendrá una defensa permanente de la libertad de expresión.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la nueva regulación no busca intervenir en los contenidos que difunden los medios de comunicación, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información y cumplir con disposiciones ya contempladas en la legislación.

“Siempre defenderemos la libertad de expresión. No hemos censurado a nadie y no lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es cumplir con una exigencia ciudadana de hace muchos años, establecida hoy en la ley”, sostuvo.

Sheinbaum respondió a las críticas de quienes consideran que los lineamientos constituyen una forma de control gubernamental sobre los medios y aseguró que esa interpretación es incorrecta.

Explicó que la autoridad únicamente podrá imponer sanciones cuando un concesionario incumpla obligaciones administrativas previstas en la normativa, y no por el contenido de su cobertura informativa.

Entre esas obligaciones, mencionó contar con un código de ética, designar a un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo para que el público presente quejas o inconformidades.

“Es absolutamente falso que se trate de censura del gobierno, porque el gobierno no interviene. Las únicas causas de sanción son no publicar el código de ética, no nombrar al defensor de las audiencias o no establecer un mecanismo para que la gente pueda presentar quejas”, afirmó.

La presidenta recordó que el proyecto de lineamientos permanece en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, proceso en el que pueden participar concesionarios de radio y televisión, especialistas, organizaciones civiles, instituciones académicas y cualquier ciudadano interesado.

El objetivo, dijo, es recoger observaciones antes de emitir la versión definitiva de las disposiciones que regularán la protección de los derechos de las audiencias conforme a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.