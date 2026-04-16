Citlalli Hernández renuncia a Secretaría de las Mujeres y se integra a Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la renuncia de Citlalli Hernández Mora como titular de la Secretaría de las Mujeres, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria informó que Hernández Mora acudió un día antes para presentarle formalmente su dimisión, con el objetivo de integrarse a labores partidistas en Morena.

“Me fui para atrás”, expresó Sheinbaum al relatar el momento en que recibió la renuncia, al tiempo que destacó el trabajo realizado por la ahora exfuncionaria al frente de la dependencia.

De acuerdo con la presidenta, la salida de Hernández Mora responde a la intención de fortalecer al partido rumbo a las elecciones de 2027. En ese sentido, adelantó que colaborará con la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde Luján, quien prevé anunciar detalles en una conferencia de prensa.

Sheinbaum subrayó que el cargo será ocupado por una mujer, aunque indicó que el nombramiento se dará a conocer en los próximos días.

Asimismo, resaltó el perfil y la trayectoria de Hernández Mora, incluyendo acciones como la distribución de millones de cartillas de derechos de las mujeres durante su gestión.

En otro tema, al ser cuestionada sobre las aspiraciones políticas de figuras como Félix Salgado Macedonio y Andrea Chávez, la presidenta evitó emitir comentarios, al señalar que se trata de asuntos internos de Morena.

“Todos son muy buenos, hay reglas en Morena y ya las conoce todo mundo. Las encuestas y los procesos internos serán los que definan”, puntualizó.