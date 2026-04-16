Israel y Líbano acuerdan tregua temporal tras mediación de Trump

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego de 10 días, tras sostener conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

En un mensaje oficial, el mandatario estadounidense calificó el acuerdo como un paso relevante hacia la paz en Medio Oriente.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado iniciar formalmente un alto el fuego de 10 días a partir de las 5 p. m. (hora del este)”, declaró.

Trump destacó que el acuerdo se da luego de una reunión celebrada en Washington, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que representantes de ambos países sostuvieron un encuentro inédito tras más de tres décadas sin diálogo directo.

Asimismo, indicó que instruyó al vicepresidente JD Vance, así como a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan “Razin” Caine, a trabajar con ambas naciones para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.

Escalada del conflicto

El conflicto entre Israel y Líbano se intensificó en los últimos meses tras ataques del grupo Hezbollah contra territorio israelí, seguidos de operaciones militares en el sur del Líbano.

Los enfrentamientos han dejado más de 2 mil muertos y provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, en medio de una crisis humanitaria de gran escala.

Un acuerdo temporal

El alto el fuego busca frenar la violencia y abrir espacio para negociaciones más profundas. No obstante, persisten diferencias clave entre las partes.

Israel ha exigido el desarme de Hezbollah y la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano, mientras que el gobierno libanés demanda un cese inmediato de hostilidades y garantías sobre su soberanía territorial.

En su mensaje, Trump también destacó su papel como mediador internacional. “He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”, afirmó.