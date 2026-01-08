Ciudadanos del sur del Estado avalan turismo a gran escala con responsabilidad ambiental

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La mayoría de la población del sur de Quintana Roo, particularmente de los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, ve con buenos ojos la llegada de proyectos turísticos de gran escala a la región, siempre y cuando se respeten las normas ambientales y se generen beneficios directos para las comunidades locales.

Así lo revela un estudio elaborado por una empresa mexicana de consultoría e investigación en opinión pública, realizado del 26 al 30 de noviembre, el cual muestra una amplia aceptación social hacia el desarrollo turístico en esa zona del Estado.

De acuerdo con los resultados, el 78 por ciento de las personas encuestadas está a favor de la implementación de proyectos turísticos en su municipio, mientras que sólo el 9 por ciento manifestó estar en contra. Asimismo, el 74 por ciento considera que, cuando están bien regulados y cumplen con criterios de responsabilidad ambiental, los beneficios de los desarrollos turísticos de gran escala superan sus posibles efectos negativos.

El estudio señala que existe una expectativa clara de que las empresas que lleguen contribuyan al bienestar local: el 94 por ciento de los encuestados afirmó que los nuevos proyectos deben traducirse en mejoras para las comunidades, y el 84 por ciento sostuvo que este tipo de desarrollos sí generan mayor empleo, fortalecen la economía regional y elevan la calidad de vida.

La medición, realizada por Buendía & Márquez, también refleja una percepción equilibrada sobre el crecimiento económico y la protección del entorno. El 83 por ciento de la población considera que los proyectos turísticos de gran escala pueden coexistir con la naturaleza, lo que indica que el debate en la región no se plantea como una disyuntiva entre turismo y medio ambiente, sino como la búsqueda de un modelo que combine desarrollo social, sustentabilidad ecológica y oportunidades económicas reales.

En cuanto a la información que la ciudadanía considera prioritaria antes de emitir una opinión definitiva, el 35 por ciento señaló que lo más importante es conocer si se generarán empleos; el 28 por ciento indicó que requiere claridad sobre los beneficios y posibles impactos, y el 23 por ciento destacó la necesidad de conocer las medidas ambientales que se aplicarán. Estos datos muestran que la población no rechaza el desarrollo, sino que exige transparencia, cumplimiento de la ley y proyectos bien informados.

Finalmente, el 94 por ciento de los encuestados considera que los proyectos turísticos de gran escala contribuirán a modernizar la región; el 89 por ciento cree que harán al sur del estado más próspero; el 80 por ciento estima que fortalecerán su vocación turística, y el 88 por ciento anticipa una mejora general en la calidad de vida.

Con información de Excélsior