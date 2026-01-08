Gobierno de Estefanía Mercado presenta “La Ruta del Mar” como nueva oferta turística de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal, que encabeza la presidenta Estefanía Mercado, hizo público el lanzamiento de “La Ruta del Mar”, como parte de una estrategia clave que fortalece el modelo de turismo sostenible de Playa del Carmen, diversifica la oferta turística y pone en valor la historia, la identidad y la profunda relación del municipio con el mar.

El escenario fue playa “Mamitas”, donde cientos de turistas fueron testigos del inició de este proyecto que impulsa la presidenta municipal, por medio de la Secretaría de Turismo, a cargo de Diana Estefanía Hernández, quien fue la responsable del histórico lanzamiento.

Además, “La Ruta del Mar” se consolida como una nueva propuesta turística que, en su primera fase, implementa un recorrido de carácter educativo y cultural, diseñado para que residentes y visitantes conozcan, disfruten y valoren la relación histórica, cultural y natural entre la ciudad y el océano, mediante experiencias accesibles, informativas y recreativas.

Durante la presentación, Diana Estefanía Hernández subrayó que desde la época de Xaman-Há hasta la actualidad, el mar ha sido sustento, vía de comunicación y punto de encuentro para la comunidad, por lo que “La Ruta del Mar” busca reconocer y difundir esta herencia histórica, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia entre la población.

La ruta invita a descubrir la estrecha relación entre el océano y la ciudad mediante un recorrido que integra la historia prehispánica, la pesca tradicional, la navegación y la biodiversidad marina, ofreciendo experiencias culturales, naturales y náuticas que fortalecen la identidad costera del destino.

En el evento, Cecilia Navarro, directora de Baalche Proyecto Azul, resaltó el carácter comunitario de la iniciativa y su contribución a la protección de los recursos naturales, además integra un mapa de actividades marinas que orienta a los visitantes hacia zonas aptas para snorkel, buceo, kayak, paddleboard y pesca, promoviendo el uso responsable del espacio marino.

Destaca también la actividad de buceo con tiburón toro, considerada una experiencia emblemática del destino, que integra conservación, educación ambiental y turismo responsable, resaltando el valor de esta especie clave para el equilibrio del ecosistema marino.

Con este proyecto, el gobierno municipal de Playa del Carmen reafirma su compromiso de promover al mar como eje de identidad del destino, impulsar un turismo sostenible y fortalecer una relación consciente, respetuosa y responsable con los ecosistemas costeros.