Claudia Sheinbaum anuncia construcción de una fábrica de “Chocolates del Bienestar” en Tabasco

VILLAHERMOSA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este sábado la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde realizó una asamblea informativa a la cual acudieron miles de personas junto con funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

En su intervención, la presidenta señaló que para el año 2026 se va a construir en Tabasco una fábrica de “Chocolates del Bienestar” que ofrecerá productos de alta calidad elaborados con cacao de la entidad, además, comentó que ya están en marcha varios proyectos de infraestructura sumamente importantes, como el tren que irá del Puerto de Dos Bocas a la Villa Estación Chontalpa, junto con la ampliación de la carretera federal Villahermosa – Escárcega entre otras iniciativas.

La mandataria estuvo acompañada por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien primeramente agradeció el apoyo que el Gobierno federal le ha otorgado a Tabasco y elogió los logros de la presidenta de México.

Posteriormente, ofreció un discurso donde habló de los programas sociales que actualmente se están realizando en la entidad.

Antes de terminar su discurso, la presidenta aseguró que muchos enemigos de la cuarta transformación quieren su fracaso ,pero no va a fallar, ya que cuenta con el apoyo del pueblo de México.