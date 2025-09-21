Luisa Alcalde acusa ‘ataques’ contra hijos de AMLO y Morena: ‘Es una campaña de desprestigio’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisa Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, acusó que existe una campaña de desprestigio contra Andrés López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se hiciera público la existencia de un amparo que les protege contra cualquier orden de aprehensión.

Gonzalo y Andrés López Beltrán han negado que hayan tramitado un amparo para evitar detenciones.

Al respecto de esta situación, Luisa Alcalde señaló que se intenta desprestigiar al partido.

“El secretario de organización, Andrés López Beltrán, lo dijo clarito, que es evidente que es una campaña política contra nuestro movimiento y contra el expresidente (…) Imagínate qué debe estar atrás para que gente vaya, utilice su nombre y promueva estos amparos. Por supuesto que debe investigarse”, apuntó.

“Es una campaña de desprestigio. Pero no es la primera vez, tenemos años con esas campañas”, añadió la dirigente de Morena.

Así, pidió que se investigue quién promovió los amparos con los nombres de Gonzalo López Beltrán y Andy López, quien actualmente es secretario de Organización de Morena.

Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal muestran un amparo promovido en favor de Andy López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y otras 14 personas, entre ellas Roberto Blanco Cantú, alias ‘El señor de los buques’, así como contra Fernando Farías Laguna, el contraalmirante vinculado a la red de huachicol, Bertha Elizabeth Castro y más.

El documento fue presentado por una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien promovió la medida cautelar ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas la cual quedó consignada en el expediente 2098/2025.

Fuente: El Financiero