Claudia Sheinbaum llega a la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026

WASHINGTON.- La presidenta Claudia Sheinbaum caminó por la alfombra roja previo al sorteo que definirá los grupos del Mundial de Futbol 2026, el primero que se juega con 48 selecciones nacionales.

La presidenta acudió en visita relámpago al Centro Kennedy, en Washington D.C., como lideresa de uno de los tres países sedes de la próxima justa mundialista; en la ceremonia también acudieron el primer ministro de Canadá, Mark Carney y el mandatario estadunidense, Donald Trump.

A la ceremonia, la mandataria mexicana acudió con la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada.

Personalidades deportivas, políticas y del mundo del espectáculo posaron para las cámara de los medios de comunicación que cubren el evento en medio de un día nevado en la capital estadunidense; en la alfombra roja se dejaron ver artistas como Robin Williams; el DT de México, Javier Aguirre; el ex futbolista tricolor, Hugo Sánchez; directivos de la FMF; el tenor italiano Andrea Bocelli; el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent; el ex jugador brasileño, Roberto Carlos; el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, entre otros.

Fuente: La Jornada