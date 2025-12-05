Alejandro Alamilla alza la mano

Comparte esta Noticia

La última palabra

Con un mensaje de “Reconciliación social y política”, Alejandro Alamilla Villanueva confiesa que impulsa “un proyecto que aún estamos empezando; va a llegar el momento de sacar la cabeza”.

El humor social que no escuchan, ni ven ni sienten.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Con un mensaje de “Reconciliación” social y política, Alejandro Alamilla Villanueva confesó que sí impulsa “un proyecto que aún estamos empezando; tengo un encargo, va a llegar el momento de sacar la cabeza”, al aceptar una reunión con un grupo de empresarios de Chetumal de diversos giros, que se reúnen periódicamente para hablar de negocios, de política y del rumbo en que se encuentra Othón P. Blanco y la capital Chetumal.

Ante un auditorio altamente politizado, el joven político chetumaleño lanzó un mensaje de “Reconciliación” con un doble sentido: reconciliación entre actores políticos que se han dispersado y han callado ante una nueva clase política recién llegada al estado, pero, al mismo tiempo, una reconciliación del pueblo con sus autoridades, para cerrar la brecha que se ha abierto entre gobernantes y gobernados, lo cual es evidente ante el muy bajo nivel de aceptación de los gobiernos municipales del sur.

“A mí desde muy joven me gusta la política; crecí entre las instituciones, con gente dedicada a la política, a una política diferente, que se ha perdido, que es la que hacía contacto permanente con la gente, no solo en tiempos de campaña”, señala.

Es una tristeza que no nos podamos poner de acuerdo entre las diferentes visiones de la política, pero tampoco que no podamos hacer contacto genuino con la gente” completó Alamilla Villanueva, al hacer un llamado a la unidad para construir una fuerza social capaz de presentar posiciones ante ciertas decisiones de las políticas públicas.

Entre los asistentes se comentó un ejemplo, “suben impuestos y crean nuevos pagos de derechos, entonces, tratamos de contactar con las autoridades para dialogar y que traten de entender, pero ni siquiera te abren la puerta” eso tiene que terminar, exigieron.

“Bienvenida la gente de fuera como siempre ha sido desde el Territorio, quienes vengan a trabajar por Chetumal, por Cancún, por Tulum, por Quintana Roo, pero ¡no! a quienes vienen a engañarnos y que no tienen aprecio por la tierra”, coincidieron.

TODOS CONTRA KIKE VAZQUEZ-RAÑA

Durante el encuentro tomó la palabra la mayoría de los asistentes y dominó la crítica hacia casos como el diputado federal Kike Vázquez-Raña, quien de repente apareció como diputado federal por Quintana roo y todos le rinden pleitesía por el gran poder que tiene la familia a la que pertenece, gente muy acaudalada, propietarios de medios de comunicación nacionales, que le hacen una cuna de oro para que actúe en política y escogió Tulum para ser presidente municipal.

Pero no sólo eso, sino que políticos de primer nivel de la 4T, del círculo más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, vinieron a ser sus cómplices en este proyecto político de un joven impostor, un bufón de Ricardo Monreal y Pedro Haces en la Cámara de Diputados, pero con mucho dinero para financiar campañas políticas de él y de quienes lo apadrinan.

Algunos de los asistentes no ocultaron su disgusto por la ofensa a los tulumnenses y a los quintanarroenses, de parte de personajes como Marcelo Ebrard, Yeidckol Polenvsky, hasta la misma secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aspirante a gobernar Tlaxcala, aunque no extraña una humillación de este tipo de personajes como el niño verde Manuel Velasco o Manuel Merino, exgobernador de Tabasco y actual director de ASA.

¿Qué tiene ese chamaco, quien ni siquiera terminó la preparatoria, para que sea arropado por políticos del primer círculo nacional de la 4T? ¿Este tipo de acciones podrán afectar al proyecto 4T al que dicen pertenecer? ¿Es una desviación del movimiento? Sobre todo, en un estado tan obradorista como Quintana Roo, donde la presidenta alcanza niveles de aceptación superior a 80%.

Hay otros grupos de personas en Chetumal, que nos ha tocado reportear, que también emiten comentarios que son muy importantes tomar en cuenta, pero parece que los verde-guindas ni escuchan, ni ven, ni sienten este humor social, como el PRI en su decadencia.

LA GOBERNADORA NO ASISTIÓ

Se percibió en la reunión como un buen tino de la gobernadora Mara Lezama, el no haber asistido a esa foto del informe de Kike en Tulum, pero también: “Si Castañón es presidente municipal de Tulum, cuya familia sigue viviendo en Monterrey, entonces, cualquiera puede ser presidente municipal de Tulum, “hasta Kike Vázquez-Raña”. Surrealismo puro. Usted tiene la última palabra.