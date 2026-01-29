Claudia Sheinbaum sostiene llamada con Donald Trump: “seguimos avanzando en temas comerciales”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una nueva conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad y comercio. La llamada, realizada la mañana de este miércoles 29 de enero, tuvo una duración de poco más de 40 minutos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el diálogo dio seguimiento a conversaciones previas y que se registraron avances, aunque aclaró que aún no es posible dar a conocer mayores detalles.

“Hablamos de varios temas. Ayer estuvo el secretario de Economía con el secretario de Comercio y con el embajador para seguir tratando el tema del tratado comercial. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más. Fue una conversación muy cordial”, señaló.

Indicó que en materia de seguridad ambas partes coincidieron en que se avanza de manera positiva, mientras que en el ámbito comercial se continúa el diálogo sobre diversos puntos relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria también informó que durante la llamada tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, y destacó el tono cordial del intercambio. Precisó que la comunicación fue iniciativa de Trump como continuidad de una conversación previa.

Sheinbaum detalló que, tras el contacto con su homólogo, se mantiene la revisión del T-MEC y que existe interés por parte de Estados Unidos en ampliar las reglas de origen más allá del sector automotriz, tema que ya fue planteado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Vamos avanzando bastante bien. Todavía no hay nada concreto, pero se sigue trabajando tanto en las tarifas actuales como en lo que ellos llaman barreras no arancelarias, así como en los puntos que les interesa revisar del Tratado”, afirmó.

Finalmente, confirmó que Trump la invitó a sostener una reunión presencial, aunque hasta el momento no se ha definido una fecha específica.