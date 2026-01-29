Morena, PVEM y PT refrendan respaldo a Sheinbaum y a la alianza 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las dirigencias nacionales de Morena y de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), que integran el bloque de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión, firmaron una postura conjunta en la que refrendaron su compromiso de mantener y fortalecer la alianza rumbo a la elección de 2027, asegurando que antepondrán “el interés de México por encima de cualquier interés partidista”.

El acuerdo se da en un contexto de diferencias internas que han salido a la luz durante la elaboración de la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo federal presentará en los próximos días. No obstante, en el documento difundido, las tres fuerzas políticas subrayaron que la unidad de la coalición es clave para garantizar la continuidad del proyecto de transformación.

“Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo a 2027 como un elemento fundamental para asegurar la continuidad de un proyecto que ha permitido avanzar hacia un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad soberana del pueblo de México”, señala el texto, en el que también se destaca la consolidación de un verdadero Estado de bienestar.

Asimismo, Morena, PT y PVEM ratificaron su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificaron como “la más votada en la historia del país”, y reiteraron que su apoyo se mantiene bajo el principio de privilegiar el interés colectivo por encima de cualquier interés individual.

El pronunciamiento fue presentado en una conferencia de prensa realizada en un hotel de la colonia Roma, encabezada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, y la presidenta del PVEM, Karen Castrejón. Durante el encuentro se informó que no se aceptarían preguntas, y se enfatizó que la oposición busca capitalizar cualquier señal de división al interior del bloque oficialista.

“En la oposición se frotan las manos al vernos divididos, por eso hoy decimos con claridad que este movimiento está más fuerte que nunca rumbo a 2027”, señalaron los dirigentes.

Durante el acto, destacaron que la alianza permitió los triunfos electorales de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024. Por su parte, Alberto Anaya afirmó que el PT mantendrá su compromiso con la Cuarta Transformación tanto en las elecciones de 2027 como en las de 2030, y rechazó cualquier versión sobre una posible ruptura de la coalición.

Más tarde, el dirigente petista reiteró en redes sociales que la alianza entre Morena, PT y PVEM “se mantiene sólida y firme”, y que las versiones sobre divisiones internas carecen de sustento.

En tanto, la presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, sostuvo que la presidenta Sheinbaum ha conducido el proceso político con responsabilidad, firmeza y visión de Estado, y consideró que la Cuarta Transformación ha entrado en una etapa de consolidación.

Por su parte, Luisa María Alcalde subrayó que, gracias a las reformas impulsadas por la coalición, se ha recuperado el sentido social de la Constitución, que —dijo— se perdió durante décadas de políticas neoliberales.

Al finalizar el evento, el dirigente del PT Benjamín Robles precisó que el acuerdo firmado corresponde exclusivamente a la elección federal de 2027, mientras que las contiendas estatales se analizarán de manera independiente. Añadió que la postura del PT sobre la reforma electoral se definirá una vez que la iniciativa sea presentada, aunque advirtió que no respaldarán cambios que representen una regresión en materia democrática.