Trasladan al Reclusorio Norte al presunto agresor de la presidenta Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Uriel Rivera Martínez, sujeto que agredió sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a una mujer de 25 años, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde lo requiere un juez de control.

En tanto, la mesa directiva del Congreso local condenó lo ocurrido el martes pasado y llamó a todas las instituciones y a la sociedad a no normalizar ni justificar la violencia contra las mujeres, pues una agresión como la que vivió la mandataria federal “debe ser de cero tolerancia”.

La tarde del jueves se realizó el traslado del hombre al finalizar el plazo legal tras su detención, por lo que salió de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la colonia Doctores, enfundado en una sudadera amarilla.

El traslado fue realizado por agentes de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un vehículo oficial ministerial hasta ese penal capitalino ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Rivera es requerido por un juez de control, quien determinará su situación jurídica tras las agresiones cometidas; se espera que mañana enfrente la audiencia inicial.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Uriel se encontraba bajo los influjos del alcohol y otras sustancias el día de los hechos, por lo que un médico legista solicitó al Ministerio Público que se le dieran por lo menos 12 horas para que pudiera rendir declaración.

Luego de ese tiempo, dijo que trabajaba en el Centro de la capital ofreciendo lentes a las personas que diariamente visitan el primer cuadro. Además, se supo que sí cuenta con antecedentes penales por robo.

La noche del martes, pasadas las 20 horas, Uriel fue señalado por una joven de 25 años, quien solicitó el apoyo de los agentes de la policía capitalina, quienes ya daban seguimiento a este individuo tras el episodio en contra de la mandataria federal.

Uriel, de 33 años, fue ubicado por los policías capitalinos en Paseo de la Condesa, colonia Centro, y tras el señalamiento de la joven fue detenido.

Las fuentes ministeriales apuntaron que continúan con el análisis de los hechos en contra de la Presidenta, pero no precisaron por cuál carpeta de las dos que se abrieron en su contra fue consignado.

Por lo menos 120 agresores de mujeres han sido detenidos en el periodo de un año en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Datos obtenidos de la Policía Auxiliar del Sector 64 refieren que han atendido por lo menos 395 llamados de mujeres de la demarcación, como acompañamiento de la mano de los sectores de la policía capitalina.

Según los datos consultados, de ese número de agresores detenidos, sólo 25 continúan su proceso en prisión; el resto obtuvieron su libertad; sin embargo, no se precisó el estado de su situación jurídica.

Fuente: La Jornada