CNTE rechaza aumento salarial y convoca a huelga nacional en CDMX rumbo al Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO.– La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el inicio de una huelga nacional y la instalación de un plantón en la Ciudad de México a partir del próximo 1 de junio, como parte de las movilizaciones para exigir mejoras salariales y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La jornada de protesta comenzará con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, lo que podría provocar afectaciones viales en avenidas como Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.

Además, existe la posibilidad de que escuelas con presencia de la CNTE suspendan clases durante el desarrollo de las movilizaciones.

La organización magisterial adelantó que buscará aprovechar la atención internacional generada por el Mundial de Futbol 2026 para visibilizar sus demandas, en caso de que no se alcance un acuerdo con el Gobierno federal.

“La huelga nacional va en el marco del Mundial. Los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México y ahí estaremos mostrando nuestra inconformidad y luchando por justicia”, expresó uno de los integrantes de la Coordinadora.

La Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, por lo que la CNTE contempla concentrar en la capital a maestros provenientes de distintos estados del país.

Hasta el momento, la Coordinadora no ha definido oficialmente el lugar donde se instalará el plantón, aunque versiones señalan que podría ubicarse nuevamente en el Zócalo capitalino.

Las acciones específicas de la huelga y las movilizaciones serán anunciadas en los próximos días, mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.

La CNTE rechazó recientemente el incremento salarial del 9 por ciento propuesto por el Gobierno federal, al considerar que no responde a las necesidades del magisterio.