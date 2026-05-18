Mara Lezama encabeza mesa de seguridad en Bacalar

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BACALAR.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó en la zona sur del estado una nueva sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención del delito y mantener la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Durante la reunión participaron mandos militares, navales y responsables de instituciones policiacas, quienes revisaron las acciones operativas implementadas en la región para atender la incidencia delictiva y reforzar la vigilancia en distintos puntos del estado.

La mandataria estatal informó que entre los acuerdos alcanzados se encuentra el fortalecimiento de los operativos en territorio, así como el seguimiento de investigaciones relacionadas con objetivos prioritarios vinculados a actividades que afectan el orden y la seguridad pública.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades estatales, federales y municipales para mejorar las labores de inteligencia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Mara Lezama señaló que estas mesas itinerantes permiten adaptar las estrategias de seguridad a las necesidades específicas de cada municipio y fortalecer la protección tanto de la población local como de los visitantes que llegan a Quintana Roo.

La gobernadora reiteró que el objetivo es mantener entornos seguros y garantizar condiciones de paz en los once municipios del estado, especialmente en las zonas con alta actividad turística.