Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas a funcionarios señalados por EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias de los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la UIF emitiría un comunicado para detallar las razones de la medida y aclaró que el procedimiento se originó tras las alertas generadas por las investigaciones estadounidenses.

“Van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran. Plantea que es de manera preventiva. Ahí se va a explicar en el documento. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, señaló.

Sheinbaum añadió que este tipo de mecanismos forman parte de protocolos financieros automáticos que suelen activarse ante investigaciones internacionales de esta naturaleza.

Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que realizó adiciones preventivas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.

La dependencia explicó que la medida derivó de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses y de los reportes generados por instituciones bancarias mexicanas.

“Estos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos”, informó la UIF mediante un mensaje en redes sociales.

Entre las personas señaladas por Estados Unidos se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; además de exmandos policiacos y exfuncionarios estatales.

Las autoridades estadounidenses acusan a los implicados de presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de “Los Chapitos”, relacionadas con tráfico de drogas y manejo de armamento.