Sheinbaum pide a Semarnat que revise proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno federal no respaldará ningún proyecto turístico que represente un riesgo ambiental para Mahahual, en el sur de Quintana Roo, luego de las protestas generadas por un desarrollo impulsado por Royal Caribbean.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria informó que solicitó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, realizar una revisión detallada del proyecto.

“Le pedí a Alicia Bárcena que revisara bien el proyecto . Es un proyecto de una empresa Royal Caribbean que tiene planteado hacer en el sur de Quintana Roo”, dijo la presidenta.

Y agregó “ ha habido muchas protestas de muchas personas que están en contra; es una especie de parque acuático. Le pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona que tiene un equilibrio ecológico muy importante”.

“Particularmente para los arrecifes Semarnat está haciendo un análisis detallado pero les adelanto que no vamos a hacer nada que ponga al equilibrio ecológico de esa zona”, insistió.

El desarrollo contempla la construcción de un centro vacacional o parque acuático en la zona de Mahahual, situación que ha generado inconformidad entre habitantes, ambientalistas y distintos sectores sociales preocupados por posibles afectaciones ecológicas.

La presidenta subrayó que la prioridad del Gobierno federal será proteger los ecosistemas de la región, particularmente los manglares y el arrecife mesoamericano.

“No vamos a hacer nada que ponga en riesgo el equilibrio ecológico de esa zona”, afirmó.

Asimismo, explicó que la Semarnat lleva a cabo estudios científicos y ambientales para determinar los impactos potenciales del proyecto antes de tomar cualquier decisión.

Sheinbaum también abrió la posibilidad de que la inversión privada pueda desarrollarse en otra zona de Quintana Roo donde el impacto ambiental sea menor.

“Se puede, en todo caso, llevar a otro lado […] que no tenga tantos impactos en la zona”, comentó.