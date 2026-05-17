Comienzan las pruebas de MOBI de la Ruta 27 con conexión al Puente Nichupté y Arco Norte

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama presentó las nuevas unidades de transporte público de la Ruta 27, las cuales operarán como parte de un esquema piloto que conectará distintos puntos de Cancún con la Zona Hotelera, incluyendo el nuevo Puente Nichupté.

Durante el arranque, realizado alrededor de las 6:00 de la mañana en el Puente Vehicular Nichupté, el director del IMOVEQROO, Rafael Hernández, informó que las nuevas unidades forman parte del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), enfocado en mejorar la experiencia de traslado de miles de usuarios.

La Gobernadora detalló que las unidades cuentan con capacidad para hasta 80 pasajeros y tecnología enfocada en la accesibilidad universal, incluyendo piso bajo, rampas para sillas de ruedas, espacios preferentes, piso podotáctil y señalética braille para personas con discapacidad visual, pasamanos para adultos mayores, botón de descenso, aire acondicionado, cámaras de seguridad, GPS en tiempo real, conectores USB y rack para bicicletas.

Rafael Hernández explicó que la nueva Ruta 27 contará con dos modalidades en este periodo de prueba: la ruta “Kilómetro 0” y la ruta “Puente Nichupté”, permitiendo a los pasajeros elegir el acceso más conveniente hacia la Zona Hotelera, ya sea por el tradicional Kilómetro 0 o mediante el nuevo puente vehicular.

Mara Lezama puntualizó que la primera fase arranca este lunes con pruebas que se realizarán durante cuatro semanas: las primeras dos serán sin pasajeros y las siguientes dos ya contarán con usuarios. En total, serán 32 unidades las que circularán en esta etapa de pruebas, brindando cobertura a más de 170 colonias y beneficiando a cerca de 160 mil habitantes que viven a menos de 500 metros de esta nueva ruta.

La ruta “Kilómetro 0” tendrá un recorrido (ida y vuelta) de 67 kilómetros, con una frecuencia de paso estimada de 11 minutos, cobertura en 173 colonias y atención para 159 mil 449 habitantes. Además, conectará a más de 60 mil viviendas, 5 mil 276 unidades económicas y 104 escuelas.

La ruta “Puente Nichupté” recorrerá 65 kilómetros, con una frecuencia de 12 minutos y cobertura en 155 colonias, beneficiando a 156 mil 944 habitantes, además de enlazar 58 mil viviendas, 3 mil 838 unidades económicas y 98 escuelas.

Las autoridades destacaron que uno de los principales beneficios será la reducción de entre 20 y 50 minutos en los tiempos de traslado para quienes diariamente se desplazan hacia la Zona Hotelera.

La etapa piloto tendrá una duración de cuatro semanas: las primeras dos consistirán en pruebas operativas sin usuarios y las dos posteriores serán pruebas abiertas al público. Posteriormente, el sistema implementará el pago electrónico.

En materia ambiental, se destacó que las nuevas unidades Euro VI cumplen con la norma correspondiente, lo que permitirá reducir en más de 90 por ciento la emisión de partículas contaminantes y hasta 80 por ciento los óxidos de nitrógeno, contribuyendo a un sistema de transporte público más limpio y eficiente para Cancún.